Dům dětí a mládeže Prahy 2 pořádá zase jeden netradiční turnaj. | Foto: DDM

Přijďte si s Pájou zasoutěžit o sladké odměny. Pro všechny děti od 6 do 15 let budou ve středu 4. listopadu na adrese STV Vratislavova 15 dveře otevřeny od 14:00 do 16:00 hodin.