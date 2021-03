POZVÁNKA: Zúčastněte se dalšího Korza na Pragovce!

Čtenář reportér





Součástí korza bude křest katalogů k výstavám, dernisáž výstavy Člověk, červeň, zem, komentovaná prohlídka výstavy Vzducho-prach(y), komentovaná prohlídka k výstavě Čtvrtý skleník, a performativní přednáška Maxe Vajta na téma letecké architektury a infrastruktury v kontextu s epizodami projektu Up in the Sky.

Zúčastněte se online Korza na Pragovce! Již tento čtvrtek. | Foto: Lucie Nováčková