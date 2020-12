Milí kočičí lidé, zveme vás na naše tradiční kočičí vánoce

Přijďte si užít kočičí Vánoce. | Foto: Útulek Felix

Přijďte si s námi dát horký čaj nebo kávu, ochutnat dobrůtky pro lidi a hlavně pomazlit naše chlupaté svěřence! Pokud máte chuť, můžete jim přivézt dárečky v podobě něčeho dobrého k jídlu nebo i pár korun na to, co se nedá přinést sebou, ale co kočičáci také potřebují.