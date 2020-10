David Tichý fotil tzv. do šuplíku, hlavně na Žižkově v 80. letech, když se stavěl vysílač. Později pro místní media, v současné době hlavně na sociální sítě.

Odstíny Žižkova na poště

Jeho fotky najdete na Facebooku a Instagramu Fotograf David. Ale právě teď můžete vidět jeho tvorbu i v poštovní minigalerii na Náměstí Jiřího z Poděbrad. Možná se divíte, jak je to možné, když právě galerie a jiné kulturní instituce jsou momentálně uzavřeny. Výstava fotografií Davida Tichého s názvem 50 odstínů Žižkova je umístěna v prostoru České pošty, která zůstává nadále veřejnosti přístupná i v této nelehké době.

Jak název výstavy napovídá, jedná se o 50 černobílých snímků každodenního života v této svérázné pražské čtvrti, v které autor strávil velkou část svého života a kde jistě bude fotografovat i nadále. Jedná se již o třetí výstavu Davida Tichého s tématikou Žižkova. Tentokrát jde o fotografie z let 2010 až 2020 a výstava se připravovala více jak rok. Proto neváhejte a přijďte se podívat do momentálně jedné přístupné galerie. Výstava potrvá až do 9. listopadu 2020.

Kdy?

Pondělí a středa: 10–12 a 13–18

Úterý, čtvrtek a pátek: 8–12 a 13–16

Sobota a neděle: zavřeno

Kde?

Česká pošta

Přemyslovská 848/2



Více informací najdete na Facebooku Fotograf David. David Tichý nejčastěji fotí lidi na ulici, věnuje se tzv. street photo.

ALŽBĚTA BUBLANOVÁ