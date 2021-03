Obsahem se staly profily významných historických postav, které se zasloužily o rozvoj vědy a kultury nebo lidstvo obohatily po duchovní stránce.

Paracelsus i Purkyně

Nalezneme zde jméno alchymisty, astrologa a lékaře, kterým byl Bombastus von Hohenheim, zvaný Paracelsus, jež předznamenal vznik novodobého lékařství a učinil několik cenných objevů. Dalším je významný vědec 19. století Louis Pasteur, francouzský biolog a chemik, zakladatel vědních oborů mikrobiologie a imunologie a objevitel nových vakcín. Zmiňovaný je také významný český fyziolog, biolog, básník a filozof Jan Evangelista Purkyně, a dále ruský vědec Dimitrij Ivanovič Mendělejev nebo švédský přírodovědec a lékař Carl Linné. Dalšími osobnostmi jsou nositelé Nobelových cen, významná francouzská vědkyně polského původu Marie Curie - Sklodowská a francouzský fyzik a chemik Pierre Curie.

Z duchovní oblasti jsou to postavy, které navždy vstoupily do historie, a to například mnich a mystik sv. František z Assisi, zvaný též sv. František Serafinský, biskup sv. Aurelius Augustinus, významná italská řeholnice sv. Klára z Assisii a Blahoslavená Anežka Česká.Několik stran šedesátistránkové knihy je věnováno i nedávno zesnulému pražskému architektovi a dlouholetému předsedovi Sdružení výtvarníků ČR Štefanu Škapíkovi.

Eva Hubatová