„Ke startu, připravit, pozor, teď!“ Na hřišti Základní školy Kuncova na pražských Stodůlkách se to hemží žáky. Škola jich má celkem osm set a všichni si tam přišli užít dětský den. Od prvňáků po deváťáky, jedna třída za druhou, se žáci střídají na běžeckém oválu a ředitel školy Pavel Petrnoušek jim startuje symbolické kolečko pro klientku Konta Bariéry Dášu. „Je to už tradice. Jsem rád, že jsme se opět do projektu Run and Help Konta Bariéry zapojili a můžeme přispět tentokrát na protézu Dáše,“ říká ředitel Petrnoušek.

Šňůru charitativních běhů Run and Help pořádá Konto Bariéry letos už po osmé. Organizují je od dubna do června školy, firmy i party přátel napříč Českou republikou. Kdo chce, může si vybrat vlastního příjemce pomoci – například handicapovaného spolužáka, kolegu, souseda. Pro ostatní vybralo Konto Bariéry Dášu. Čerstvě 18letá dívka přišla kvůli rakovině o levou nohu a potřebuje pomoci zaplatit bionickou protézu za 650 tisíc korun. Jaký je to pocit sledovat tolik dětí, jak jí doslova a do písmene běží na pomoc? „Rozhodně je to zvláštní pocit. Moc to pro mě znamená!“ hledá Dáša těžko slova. Na novou, chytrou protézu se velmi těší, ráda by se třeba znovu naučila bruslit. Bionická noha jí ale pomůže hlavně v každodenním životě.

Ambasadorkou letošního ročníku Run and Help je tenistka Andrea Sestini Hlaváčková, v charitativním videoklipu pro Dášu uteče i z tréninku. Dosavadních sedm ročníků běhů Konta Bariéry vyneslo více než sedm milionů korun a pomohlo desítkám lidí s handicapem.

