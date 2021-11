Dopoledne tento šestý den v týdnu se poblíž parčíku konají farmářské trhy. Pravda, davy koupěchtivých zájemců jsem tam zrovna nespatřil. A tak jsem si kromě dobré ranní kávy u dvou dalších stánků koupil i něco na zub, abych podpořil farmáře, kteří přijeli do Letňan z okolí Prahy.

Předmartinská sobota, se co do počasí, vydařila. Na nebi kromě slunce zářila jasná modř a na ní se „pásly“ bílé mráčky. A takto osvětlený parčík jen „kvetl“ pestrobarevnými tóny podzimu. Bílé lekníny se schovaly před nastávající zimou, vždyť místní „rybník“ je už dávno vypuštěný. Před kapličkou příroda rozestřela koberec z napadaného listí, jako by ozdobila cestu příchozím, až za pár dní přinesou do kapličky jednotlivé postavičky letňanského betlému.

Autor: Pavel Kyselák

