Podívejte se: Světová hvězda v Praze! V Obecním domě vystoupil José Cura

/FOTO, VIDEO/ José Cura je celosvětově věhlasným tenoristou, dirigentem a dalo by se napsat ještě spousta dalšího. A právě tento argentinský umělec vystoupil v pražském Obecním domě. Podívejte se do fotogalerie a na videa Martina Stehlíka, pravidelného přispěvatele do rubriky Čtenář reportér.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

V Obecním domě vystoupil José Cura. | Foto: Martin Stehlík