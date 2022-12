Okolo sedmé do místa konání začali přicházet příznivci kapely anebo jen zvědavci či posluchači rockové hudby. U vstupu byli odměněni welcome drinkem. V podpalubí lodi, kde je klub umístěn, již probíhala zvuková zkouška, aby lehce před osmou hodinou večerní zahájila kapela svůj tradiční předvánoční koncert. Vánoční koncerty Maria Scare po dobu několika let pravidelně probíhaly v klubu Kain na Žižkově, který však byl v minulosti zrušen, a tak tradice pokračuje v útulném klubu na vlnách Vltavy.