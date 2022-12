Podívejte se: Desítky krásných výtvorů. Letňanské betlémování se povedlo!

/FOTOGALERIE/ Letňanské betlémování, pod tímto názvem spolek Letňany hravě založil letos novou tradici. A podařilo se – sešlo se celkem přes 70 betlémů. Zahájení výstavy proběhlo v pátek 9. prosince v Obřadní síni městské části Praha 18. Možnost nahlédnout na vystavené betlémy se naskytla až do třetí adventní neděle. Výstavu si užily hlavně děti a navíc si odnesly něco sladkého na zub. První premiérovy ročník se tedy vydařil a tož přejme této nové předvánoční letňanské akci šťastný vítr do příštích let.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Z Letňanského betlémování. | Foto: Pavel Kyselák