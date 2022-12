Podívejte se: Advent plný událostí v Domu u Agáty

Kdo by nechtěl pro své blízké to nejlepší? V Domu u Agáty v pražských Řeporyjích prožívají senioři i letošní advent na plno. Moderní zařízení s francouzskými okny, kterými je vidět do zahrady se v prosinci opět rozzářilo vánoční atmosférou. Majitelé chtějí pro své klienty přesně takovou péči, jakou si jednou představují pro sebe – kvalitní, láskyplnou a nabitou zajímavým programem. Život přeci nekončí v šedesáti.

V Domu u Agáty v pražských Řeporyjích prožívají senioři i letošní advent na plno. | Foto: Marie Kolajová

Vůně perníčků, světýlka a rozzářené oči. I tak může vypadat prosinec v domově pro seniory. Letos jej v Domu u Agáty odstartovali už na konci listopadu návštěvou dětí z mateřské školky Havaj. Kromě vystoupení rozdaly děti seniorům dárečky, čímž zahájily měsíční adventní radovánky. Již tradičně přišel pátého prosince Mikuláš se dvěma čerty a dvěma anděly, kteří místním obyvatelům nadělili spoustu dobrot i vitamínů. Tohoto svátku se každoročně účastní i nejmladší dcera majitelky Agátka, podle níž Dům získal své jméno. Rezidenti Domu u Agáty jsou nejen hodní, a proto si zasloužili odměny, ale také zruční, a tak se spolu s kroužkem pro děti Kutil junior zapojili do výroby dřevěných betlémů. Zařízení si zakládá na rodinném prostředí. Majitelé tak v domově oslavili předčasné Vánoce s celou rodinou už čtrnáctého prosince. Došlo i na dárečky, cukroví a koledy. Hudba je velkou součástí života v domově. V prosinci seniory potěšilo hned několik koncertů. Na prvním z nich vystoupila vnučka místní klientky s hostkou a společně předvedly seniorům hru na housle a violu. Kytarový koncert Lubomíra Starého zase rozezpíval celý Dům. Program však Vánoci nekončí. 28. 12. V domově vystoupí studentka hry na piano a Dům u Agáty tak vkročí do nového roku naladěn na správnou notu. V Domu u Agáty v pražských Řeporyjích prožívají senioři i letošní advent na plno.Zdroj: Marie Kolajová