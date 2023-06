Zahradní školka Kuchyňka je jedinečný prostor pro dětské hry v zelené oáze uprostřed velkoměsta. Děti tu vyrůstají v kontaktu s přírodou s nohama v trávě, s rukama v blátě a s hlavou v oblacích

Den otevřených dveří zahradní školky Kuchyňka. | Foto: Klára Hrdá

Jaká je vaše nejlepší vzpomínka na dětství? Možná si také vybavíte den, kdy jste si hráli u babičky na zahradě, stavěli domečky z větviček a odpočívali s pusou plnou čerstvě natrhaných voňavých jahod a lahodných třešní. A přesně takové dětství mohou zažít vaše děti v zahradní školce Kuchyňce sídlící na Praze 8. Slunná stráň nad Vltavou je ideálním místem pro růst rostlin a ovocných stromů. Zároveň představuje prostor, v němž děti odhalí, jak vzniká jejich jídlo a zažijí radost z vlastnoručně vypěstované úrody. Školek jako je tato u nás mnoho není. Jedná se o jedinečný koncept, který poskytuje dětem od 3 do 7 let předškolní vzdělávání v prostředí komunitní zahrady. Zřizuje ji Asociace místních potravinových iniciativ, která se zaměřuje na podporu šetrného zemědělství a propojování zemědělců, spotřebitelů a škol. Pro všechny zájemce a příznivce pořádá zahradní školka Kuchyňka Den otevřených dveří, který se koná ve středu 28. června od 10 do 16 hodin přímo v zahradě. Zároveň otevírá své brány pro nové žáčky.

Zahradní školka Kuchyňka se poprvé otevřela před pěti lety v září roku 2018. Jejím hlavním posláním je dát dětem možnost během roku zblízka sledovat proměny přírody a umožnit jim se do dění v zahradě aktivně zapojit. Každý den se tu učí nové věci, podle toho, jaké je právě roční období. Vyzkouší si péči o stromy, keře, zeleninu i květiny na celém pozemku komunitní zahrady. Řadu plodů a zeleniny, která se tu sklidí, také ochutnají.

“Naším cílem je vychovávat děti k lásce k přírodě i krajině, k respektu k sobě i ostatním a k odpovědnosti za své činy. Chceme jim nabídnout bohaté zkušenosti a zážitky z pohybu, hry, pozorování, experimentování a tvoření v divoké i produkční zahradě. Věříme, že tak připravujeme děti na environmentální výzvy budoucnosti,” říká Kateřina Dolenská, koordinátorka vzdělávání a hlavní pedagog zahradní školky Kuchyňka.

Zelená oáza na dohled centra metropole

Pro své objevování a projekty mají děti k dispozici rozlehlou zahradu, která ač leží na dohled centra metropole, představuje zelenou oázu. Nechybí tu pískoviště, blátivá kuchyňka, hamaky, hudební koutek, cestička z pařezů, záhonky a králíkárna. Když už se unaví hrou v zahradě, sklízením zeleniny, vařením na ohni či procházkou, chodí si odpočinout do jurty.

„Všechno to bláto, hlína, tráva, popel, piliny, mech, barvy, lepidla, vlastnoručně uvařené jídlo…, které jsem za ty 3 roky čistila z Lauřina oblečení, pro mě vyprávějí příběh o nabitých, šťastných dnech, jaké už dneska moc dětí nezažívá,“ vypráví o zkušenosti se zahradní školkou Kuchyňka Katka Krnáčová, jedna z maminek.

Pro děti jsou tu během roku i o prázdninách

Školka je otevřená čtyři dny v týdnu od pondělí do čtvrtka, pro předškoláky pět dní, a to vždy od 8:30 do 16:30. Během letních prázdnin si tu užijí zábavu v rámci příměstských táborů zaměřených na témata ladící s prostorem zahrady. Koná se tu tak například tábor včelařský, divadelní nebo kuchařský.

„Ještě nikdy nás pětiletý syn nechodil do školky s takovou radostí a sebevědomím. Mezi děti se zapojil velmi rychle a hned od prvního dne nadšeně vyprávěl o všem, co během dne dělá. Miluje bahnitou kuchyňku, kočičky, houpačky a výlety. Po cestě do školky popisuje názvy nových květin, nově má na zkoumání přírody vlastní lupu a těší se na včelařský tábor a starost o záhonky,“ doplňuje další maminka Eva Čapková Illésová.

Výuka v souladu s životem v zahradě

Zahradní školka Kuchyňka je členem Asociace lesních mateřských škol a hlásí se k jejím standardům. Vzdělávací program školky vychází zejména z waldorfské pedagogiky, ekovýchovy a nenásilné komunikace. Výchovný program vzniká v souladu s proměnou zahrady během roku. Do činnosti dětí se promítají lidové zvyky, a to prostřednictvím řady slavností (například vynášení Morany apod.). Děti se během roku seznamují s pěstováním, sklízením a zpracováním potravin, s životem zvířat i rostlin, s historií a kulturou místa, kde školka sídlí. Do programu se aktivně zapojují také rodiče.

„Naší školku spolu s celou zahradou budujeme tak, aby se stala vzorem zahradní a zemědělské praxe i pedagogiky. Náš lesní klub tak funguje zároveň coby inkubátor pro testování různých přístupů a metod při propojování školního a neformálního vzdělávání. Naše zkušenosti využíváme jak v rámci naší organizace, tak i pro další podporu v oblasti šetrného zemědělství,“ dodává Kateřina Dolenská.

Den otevřených dveří zahradní školky Kuchyňka

Hledáte školku pro své dítko? Zahradní školka Kuchyňka pořádá pro všechny zájemce a příznivce Den otevřených dveří. Dne 28. 6. od 10:00 do 16:00 se můžete přijít seznámit s tím, jak školka funguje a prohlédnout si prostředí zahrady, jurtu, vodní dráhu, klouzačku i králíky. Spolu s dětmi se můžete pustit do výtvarného tvoření, pohrát si v domečku, vylézt na strom, rozhýbat se na opičí dráze, odpočinout si ve stínu třešně a zažít mlžné osvěžení pod meruňkou.

