Podstatou je posilování mezigeneračních vazeb. První krok je domluvit si návštěvu u dědy nebo babičky a poslechnout si vyprávění o tom, jaké byly Vánoce, když oni byli malí. Může to být příběh, který prožili, povídání o tom, jak jejich Vánoce vypadaly, možností je spousta. Pak stačí jejich příběh sepsat, třeba ho i spojit s vlastním povídáním o tom, jak kdo tráví Vánoce nyní. Výzva pamatuje i na děti, které vlastní prarodiče nemají. Ty mohou navštívit jiné starší příbuzné, prarodiče kamarádů, staré sousedy… A tím možnosti nekončí.

Spolupráce s domovy seniorů

Všechny pionýrské oddíly byly vyzvány, aby oslovily i domovy seniorů ve svém okolí a třeba korespondenčně kontaktovaly tamní „babičky a dědečky“, kterým zájem o dětí o jejich příběh před Vánoci jistě udělá radost a třeba je i nabije novou silou do života. I tak může v praxi vypadat pionýrský ideál Pomoc.

Co bude dál?

Na tvoření je čas do konce roku. Nejlepším autorům (práce vyhodnotí odborná porota) bude nabídnut postup do republikového finále Pionýrského Sedmikvítku. Všechny povídky budou také vydány v tematické publikaci. Navíc budou tři z autorů vylosováni a odměněni originálním tričkem Výzev pro všechny. Odměny jsou připravené i pro vyprávějícího prarodiče. A v novém roce? Od ledna budou připraveny další Výzvy pro všechny, které opět děti přivedou k jejich prarodičům. Více se dozvíte na webu: www.pionyr.cz/babidedo

Výzvy a E-odborky

Zároveň s „Babi, dědo, vyprávějte“ probíhají i další aktivity určené pro pionýry v době, kdy se oddíly nemohou scházet. Obě vycházejí z pionýrských odborností.

Výzvy jsou ochutnávkou z jednotlivých pionýrských odborek. Každý týden jsou vyhlašovány tři nové výzvy, například: zaskákat si panáka, připravit pomazánku, nakreslit komiks… Z dětí, které je plní, jsou každý týden losováni výherci originálních triček s ručním potiskem a dalších odměn.

Vánoční megavýzvy jsou speciálním dárkem pro děti. Budou spuštěny 14. prosince a nabídnou dětem příležitost vyzkoušet výzvy ze všech dvanácti pionýrských odborností. Na jejich splnění budou mít děti čas až do konce roku. A těšit se mohou na mimořádné množství odměn.

E-odborky jsou příležitostí dál rozvíjet to, co dětem jde a co je baví. Některé z pionýrských odborností mohou totiž děti získat i distančně. Již je spuštěn Fotograf, Kuchař a Ochránce přírody, brzy bude otevřen i Výtvarník. Více se dozvíte na webu: www.pionyr.cz/eodborky

Autor: Jakub Kořínek