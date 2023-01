Český pár ve skupině B vyzve světové jedničky – norským pár Mol/Sørum, Nizozemce nebo na velmi silný brazilská a italský pár. Dva nejlepší týmy z každé skupiny postoupí přímo do semifinále, další dva si zahrají čtvrtfinále. „Turnaj v Dauhá je poměrně nešťastně umístěn na konec ledna, což vzhledem k tomu, že má byt zakončením sezony 2022, ukazuje na drobné organizační potíže. Tím, že na něj ale hned navazuje první turnaj olympijské kvalifikace, probíhala příprava dost podobně jako před jakýmkoliv jiným začátkem sezony,“ dodal Perušič.

V Kataru má jít o vyvrcholení prvního ročníku série Beach Pro Tour, která nahradila hvězdičkové turnaje. Turnaj je s dotací 800 tisíc USD, což jsou nejvyšší prize money v letošním roce. A český pár do něho vstoupí po náročné zimní přípravě. Začátek strávili v Praze a v Římě, v prosinci se pak přesunuli na španělské Tenerife. „Bohužel nejen nás, ale i mladší kolegy z národního týmu zdecimovala v prosinci nějaká z chorob, která tou dobou obíhala ve společnosti. Proto jsme se v novém roce jen pomalu dostávali zpátky do formy. V souhrnu ale hodnotíme přípravu jako dostatečnou a po Kataru na ní ještě chceme navázat,“ hodnotil Peručič. „Letošním úkolem bylo kromě zlepšení slabých stránek naší hry i zvyknutí si na nový míč pro letošní sezonu, který je o dost jiný než předchozí.“

Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem se těší na elitní turnaj v Dauhá.Zdroj: RaulDošlo i na studijní povinnosti, ladění techniky u golfu nebo na šachy. Zároveň se nejlepší český beachvolejbalový pár účastnil benefičního turnaje a ještě před přípravou proběhly svatební cesty. „Takže manželství bylo stvrzeno i přežitím na ostrově - v jednom případě na Madeiře, v druhém na Sicílii,“ dodal s úsměvem Perušič. Hlavním cílem této a i další sezóny bude předvádět konzistentní výkony a sesbírat co nejvíce bodu směrem k mistrovství světa v Mexiku a olympijským hrám v Paříži.

"Doufáme, že navážeme na dobrou hru z posledních tří let. Před sezonou je vždy těžké odhadovat, jak na tom budeme. První dva turnaje v Dauhá určitě napoví, jak na tom budeme nabité konkurenci,“ doplnil Schweiner, kterého společně s jeho parťákem podporuje v přípravě Český volejbalový svaz. „Bez svazu, rezortního centra Victoria a dalších sponzorů bychom se tréninku a hraní nemohli věnovat naplno. Například naši estonští kamarádi na tom jsou trochu hůře a během zimy zůstávají spíše doma v hale. Přípravu na venkovní turnaje směřují až těsně před samotným konáním a to by nemuselo každému vyhovovat. Zvyknout si na venkovní podmínky a na chování nového balonu ve větru vždy chvilku trvá,“ doplnil Schweiner.