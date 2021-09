PROGRAM OVOCNÉ SLAVNOSTI: Sadem za bylinkami pozdního léta / Markéta Ciprová Vopičková / 11.00 Poznejte kdoulovec, český citrón / Představení Zajíček a velká mrkvová záhada / Divadlo 100 opic / 14.00 O tradičních odrůdách, degustace jablek + ovocnářská poradna / Zdeněk Buzek / 14.00 Půdorys psa – housle, basa, kytara a akordeon / 15.00 Výprava do hmyzí říše pro děti i dospělé / Pavel Šprýňar / 16.00

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.