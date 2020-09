V té době nám televize Prima ukazovala bláznivé záběry z míst, kde lidé čekali na testování, zda mají koronavirus. V sevřené frontě blízko sebe, kde si vesele vyměňovali koronavirové odrůdy a ti kdo měli strach, že se možná nakazili, ale ještě neměli jasné příznaky jako horečku, se zde zásobili vhodnou várkou virů od těch kdo stáli kolem nich a pořádné příznaky již měli. Tehdy nad tím český národ kroutil hlavou, ale já jsem chápal, že jsme v nové situaci, kterou Češi ještě nezažili, a tak se prostě chybička vloudila.Ani ve snu mě nenapadlo, že možná jde o chytré, plánované promořování obyvatelstva až do minulého týdne, kdy jsem zjistil, že se v tomto promořování úspěšně pokračuje, i když možná ne všude, tak alespoň v Příbrami určitě ano.

Ihned na testy

V práci mi kolegové tvrdili, že protože jsem asi 4 vteřiny byl v kontaktu s nakaženým kolegou kterému jsem dal do ruky náplast, tak bych měl kontaktovat doktora, pro radu, jak dál postupovat. Zavolal jsem tedy doktorovi s nadějí, že mi potvrdí to, že mohu dál chodit do práce, když kontakt nastal před 6 dny a já stále žádné příznaky vůbec neměl. Sestra mě ale přesvědčila, že musím jít hned na testy a do karantény. Když jsem na testovací místo dorazil, tak jsem byl šokován, že jde o stejné organizované promořování, jaké jsem dříve viděl v televizi. Promořování se mělo páchat od 12.30 do 14.30. Já jsem tam dorazil nějakou minutu před 12.30 (odcházel ve 14. 30) a viděl již dlouhou frontu lidí, stojících blízko sebe. Desítky metrů od vchodu do ordinace jakási chytrá hlavička postavila zátaras s pruhovanou páskou, i když cesta dál byla volná a lidé by tam mohli další desítky metrů klidně stát.

Pokud to byl záměrný tah pro efektivnější promořování, tak to bylo vskutku geniální. Přinutilo to totiž lidi, kteří se již do té fronty nevešli, aby se u zátarasu obrátili a vytvořili novou frontu vracející se zpět do tvaru U na úzké cestě hned vedle těch, co tam stáli v opačném směru. Starší pán, který někde vzadu už asi hodinu stál v studeném větru, se šel vrávoravým krokem zeptat sestřiček, které se zoufale snažili zvládnout nápor čekajících, zda by ho nemohli vzít dříve, když má horečku. Ten, kdo zdejší promořování tak skvěle naplánoval, zjevně chytře připravil chudáky sestry o ten druh teploměru, který se přikládá k čelu, a tak protože nemohli ověřit, zda skutečně teplotu má, a lidé ve frontě, neměli chuť ho bez důkazu pustit, tak pán vrávoral hezky nazpět stát v tom chladu další hodinu.

Bez příznaků i s nimi

Když jsem se po další hodině ve frontě přiblížil k sestřičkám, které zapisovaly lidi a jejich příznaky, potvrdilo se mi, že lidé jako já, kteří nemají vůbec žádné příznaky se zde mísí v těsné blízkosti s těmi, kteří mnoho, nebo většinu příznaků koronaviru mají. Dostal jsem zprávu, že výsledek byl negativní, ale přesto, že kontakt s nakaženým byl již před 14 dny, a internet tvrdí, že maximální inkubační doba je 14 dní, tak stejně musím povinně ještě jednou podstoupit toto organizované promořování a jít znovu mezi nakažené tlačící se jeden na druhého na výtěry, ať chci nebo nechci.

Velký bratr

Spolu s tím, jak v první vlně koronaviru s pomocí mobilních aplikací byli lidé v některých zemích sledováni velkým bratrem, kde jsou a s kým se setkávají a co dělají, mi to připomnělo téměř Orwellovské proroctví v posledních stránkách bible, kde Ježíš řekl Janovi, že těsně před jeho návratem na zem, bude tvrdá diktatura a povstane celosvětový diktátor šelma, který bude nutit všechny lidi vzít na čelo nebo pravou ruku znamení, bez kterého nepůjde ani kupovat ani prodávat. Lidé co v Bibli nevěří, mi před lety říkali, že je to hloupost. Protože, i když již nyní existují mikročipy které se testují ve Švédsku a USA, aby fungovaly jako platební a i identifikační karta (a které se vpichují pod kůži pravé ruky nebo čela, přesně jak to stojí v Bibli), tak lidé přeci nejsou tak hloupí, aby se nechali označkovat jak dobytek.

A ještě k tomu všemu ztratili integritu a privátní život, když by byli všude dohledatelní a kontrolovatelní (v to, že Ježíš ještě k tomu varuje abychom tyto značky nikdy nebrali - kdo by je bral a klaněl se diktátorovi bude navěky věků trpět, ani nevěřili). První vlna koronaviru ale prokázala, že lidé nuceni velkým bratrem být kontrolováni s pomocí mobilních aplikací většinou ani necekli, takže hrozivá proroctví v posledních částech bible o tom, co se stane těsně před návratem Ježíše bohužel asi nastanou.

Kontraproduktivní testování

Přiznám se, že má slova o záměrném promořování byla jen sarkastická nadsázka nad nelogickou situací, kdy sice chudáci sestřičky se snaží, jak jen mohou zvládat těžko zvladatelnou situaci, ale kde někdo vedoucí, kdo by vše měl plánovat a zajistit dohled který by kontroloval rozestupy mezi lidmi, (protože to by sestry již nestíhaly) se prostě jen na vše vykašlal, a tak se takovéto testování náhle stává kontraproduktivní.

PATRIK POPP