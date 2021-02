Rok 2020 začal velkou akcí: "Strašnickým divadelním víkendem". Už několik let plánujeme zavést v zimních měsících stálé "hrací dny" a toto měla být první větší vlaštovka a takový test, zda-li si nás diváci najdou.

O víkendu 18. a 19. ledna jsme odehráli dvě představení pro dospělé (Leon - na motivy Exupéryho Malého prince a Její pastorkyňu od Gabriely Preissové) a jedno představení - tradičně v neděli v 15h - pro děti (O mlynáři Jankovi a Cecilce ze zámku aneb Lesní pohádka od Vlastimila Nováka a Stanislava Oubrama). Z intezivně divadelního víkendu jsme měli radost. Dorazilo diváků tak akorát a měli jsme dobré reference.

Před Covidem

V únoru jsme se podívali s Její pastorkyní do Rakovníka a do Starého Kolína. a těšili se na pohádkový březen, kde jsme měli domluvené dvě představení v Týně nad Vltavou a ve Vinoři.

Nakonec jsme si v Týně zahráli alespoň jednou, s Perníkovou chaloupkou aneb Jenom jako. A pak už bylo postupně vše tak říkajíc zameteno pod divadelní prkna. Padla nám představení v Desné u Jablonce nad Nisou, v Železné, v Horních Počernicích, na přehlídce Chudé divadlo v Jinonicích i na Šrámkově Sobotce…

Podzimní uvolnění

Začalo se blýskat na lepší časy. A my se začali těšit, že po "zrušené" letní sezóně, nastane sezóna podzimní. A ta tak trochu i nastala. Na konci září 2020 jsme se po uvolněném létě potkali jako každý "běžný" rok na májovské zahajovací schůzi. A poté si zahráli s Její pastorkyní na festivalu Voskovcova Sázava. O pár dní později jsme dokonce ještě stihli - o posledním kulturním víkendu - zahrát dětem v sokolovně ve Vinoři pohádku O perníkové chaloupce. V té chvíli jsme ještě netušili, že tato dvě představení budou na x měsíců naše poslední.

A musí nám stačit jako ta nejživější vzpomínka.Velice milou připomínku sázavského představení nám přinesl leden 2021, kdy pořadatelé Voskovcovy Sázavy vyhlásili ocenění z přehlídky, z nichž dvě připadla na naší Její pastorkyni: "Cena za nejlepší ženský herecký výkon", ta byla udělena naší Marii Weigrichtové za roli Kostelničky, a "Čestné uznání" za citlivý hudební přístup inscenace.

Pod-Zimní přitvrzování

A opět začala domluvená představení - v říjnu, listopadu a prosinci - padat jako kameny domina. Postupně byla zrušena všechna představení - na festivalu Pražská divadelní kovárna, ve Vinoři, v Poděbradech, v Bystřici u Benešova a v Nučicích. Nakonec padlo i představení "u nás" ve Strašnicích: plánovaná premiéra naší nové pohádky Duch v lahvi, vycházející z předlohy .bratří Grimmů.

Zkoušení inscenací v 2020

Se začátkem roku 2020 jsme začali souběžně zkoušet dvě nové pohádky: Měla babka čtyři jabka od Vlastimila Pešky a Duch v lahvi, vycházející z pohádky bratří Grimmů.Zkoušení "Babky" padlo s vládními zařízeními zcela.

S Duchem jsme v březnu přešli do on-line "mimoprknového" režimu, který jsme v letních měsících na chviličku proměnili do zkoušení na jevišti, abychom na začátku října do on-line přešli znovu. Zkoušení v on-line samozřejmě nelze srovnávat s tím na jevišti. On-line nenazkoušíte jevištní pohyb, gesta, nemůžete divadlo nacítit. Ale alespoň jsme se snažili udržovat text, měli jsme čas pobavit se hlouběji o vnitřních motivacích postav, udělat další dramaturgické změny, dodělat scénu, dopsat hudbu, nakoupit on-line rekvizity… atd. A nakonec i to omezené on-line setkání nám dávalo alespoň nějakou naději, že se brzy na jeviště zase vrátíme a potkáme s diváky.

Od ledna 2021 nám trochu aktivní energie upadla. Vidina návratu do divadel se stále oddaluje. A tak jsme se tak trochu uložili k zimnímu spánku a vyčkáváme dalšího vývoje. Můžeme však jen tiše doufat, že to bude ještě letos a ne až napřesrok. (Vedle připravované pohádky Duch v lahvi chystáme zkoušení nové divadelní hry pro dospělé s pracovním názvem "Mařka", kterou s námi bude opět zkoušet režisér Jaroslav Kodeš. A v plánu je i další pohádka pro nejmenší děti. Takže přání a divadelních tužeb mnoho…)

Než se budeme moci všichni opět potkat fyzicky v divadle, můžete si nás připomenout alespoň na našich webových stránkách a sledovat na Facebooku či Instagramu.

Vendula Melíšková