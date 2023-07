/FOTOGALERIE/ Bubble Dream, jedinečná událost spojující sny, balónky a meditaci, se konala dne 24. června 2023 na Výstavišti Praha. Tým organizátorů, složený z nadšených jednotlivců, kteří chtějí rozvíjet své organizační schopnosti a přinést krásu do Prahy, připravil nezapomenutelný zážitek pro účastníky.

Bubble Dream, jedinečná událost spojující sny, balónky a meditaci, se konala na holešovickém Výstavišti. | Foto: Bubble Dream

Událost měla za cíl povzbudit lidi k tvořivosti a odpočinku prostřednictvím snů, balónků a meditace. Paralelně s ní probíhal také festival zmrzliny Prague Ice Cream Festival, který přispěl k vytvoření příjemné atmosféry návratu do dětství.

Během události na Výstavišti Praha, kterou navštívilo přibližně 1500 účastníků (cca 10-15% celkového počtu návštěvníků festivalu zmrzliny), měli lidé možnost zapisovat své sny na balónky a trička. V chillout zóně, doprovázené meditačními seancemi, měli účastníci příležitost zklidnit svou mysl a vzpomenout si na své sny a přání. Prostředí bylo zdobeno biodegradabilními balónky a pestrými lehátky a sedacími pytli.

Zvláště populární byla meditace, kterou si mnoho účastníků opakovalo a ocenilo možnost na chvíli se zastavit a zrelaxovat. Děti byly nadšené samotnými balónky a možností napsat na ně své sny.

Účastníci popsali událost jako lehký, neobvyklý a relaxační prostor pro děti i dospělé, kde panovala příjemná atmosféra a bylo k vidění mnoho zajímavých příběhů a snů. Slunečné letní počasí umocnilo celkový zážitek.

Událost byla spojena se sbírkou pro nadační fond Pink Bubble, který pomáhá mladým lidem s onkologickým onemocněním. Výtěžek z projektu bude předán tomuto fondu, aby mohl podpořit onkologicky nemocné děti, náctileté a mladé dospělé do 30 let po celé České republice v průběhu léčby, rekonvalescence a návratu do života.

Tato událost nám ukázala, že podpora kreativity a snů je cestou k šťastnějšímu a plnějšímu životu.

