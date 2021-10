Nejdříve nám dovolte se krátce představit. Jsme sdružení na pomoc dětem s handicapy, provozující komunitní centrum Motýlek v Praze na Černém mostě. Za již více než 20 let u nás našlo otevřenou náruč přes 4000 dětí a jejich rodin, povětšinou z Prahy 14, ale také ze širokého okolí. Pracuje u nás řada obětavých lidí, z nichž většina jsou dobrovolníci. A nyní nás velmi těší, že se s Vámi můžeme podělit o velikou radost, kterou máme z ocenění jednoho z nich, skvělého mladého muže Jana Škopa.

Jan Škop při své činnosti. | Foto: Motýlek

Tento kameraman ČT a umělecký fotograf se již přes dva roky pravidelně věnuje dětem, které navštěvují náš Nízkoprahový klub Pacific, jednu ze sociálních služeb poskytovaných v Motýlku. Jeho workshopy focení jsou pro děti z Černého Mostu, které by jinak trávily svůj volný čas na ulici, naprosto nedocenitelné. Jsou pro ně motivací do budoucna, možností naučit se vnímat svět z té hezčí strany, příležitostí mít koníčka, jakého jiným dětem mohou zaplatit jejich rodiče, ale pro ně by byl nedosažitelný.