Obrazem: Veterány v rámci Emilovy jízdy vyrazily z Prahy až do Hořovic

V sobotu 17. září dorazilo do Hořovic asi 18 historických aut, které sem přijely v rámci veteránské akce Emilova jízda. Start byl v 10.30 hodin pod obecním úřadem Prahy 13 ve Stodůlkách a cíl byl tamtéž. Auta se na start sjížděla již od 8 hod. Trasa vedla přes Srbsko, Tetín a dále vedlejšími silnicemi romantickou krajinou do Hořovic, kde si účastníci dali oběd v restauraci Ranch. Pak se přesunuli k hořovickému zámku. Jeho prohlídka byla hlavní atrakcí jízdy. Zpět do cíle se auta vracela přes Řevnice.

Startovalo se v Praze Stodůlkách. | Foto: Eva Zvolánková