OBRAZEM: Silné stroje, krásné hostesky, vůně benzínu. Most patřil superbikům

Závody Mistrovství světa superbiků World SBK Czech Round pro rok 2022 se konaly o víkendu na Autodromu Most. Diváci mohli vidět odvážné závodníky, rychlé motocykly, několik pádů i krásné hostesky. Podívejte se do krásné fotogalerie Zdeňka Bierhanzla, který nám snímky poslal do redakce.

