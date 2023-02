Obrazem: S Pionýrem na Ledové Praze 2023

/FOTOGALERIE/ Akce Ledová Praha má více než dvacetiletou historii, ale my, z Pionýrské skupiny Přátelství Pardubice, jsme do stověžaté matičky vyjeli prvně, trochu to omrknout – zda a jak to funguje. Naplánovali jsme si jeden celý den, ale nakonec jsme stihli jen dvě muzea: Byli jsme v Armádním muzeu Žižkov a Muzeu Policie ČR. Vzhledem k rozsahu expozic jsme toho více nestihli. Ale i tak můžeme výlet uzavřít radostně: vyjeli jsme na zkušenou do Prahy poprvé… a stálo to za to!

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Pionýři v Praze. | Foto: Gabriela Gyénová

Navštívili jsme spousty čarovných či zajímavých míst – úžasný Karlův most a Pražský orloj, zajímavé Policejní muzeum ČR, skvělé Muzeum Karla Zemana, Vyšehrad, Muzeum Miniatur na Strahově, Pražský hrad, Galerie Tančící dům s vyhlídkou. Po troše bloudění jsme s úspěchem dorazili do Muzea pražských pověstí a strašidel, kde se nám líbilo asi nejvíc. Koncert Děti dětem, v Kongresovém centru Praha byl hodně podařený. Přivezli jsme si z Prahy do Kunvaldu spousty zážitků, na které nikdy nezapomeneme. Děkujeme, že můžeme být součástí Pionýra – této skvělé organizace a s touhle akcí poznávat krásy naší země. Autor: Martin Bělohlávek Děkujeme za příspěvek a i vy nám neváhejte posílat ty vaše!