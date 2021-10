Komentované prohlídky se uskutečnily až do 17 hodin. Účastníci se mohli seznámit s historií ministerstva, s jeho budovami, činností daňové a celní správy. Dále pro ně byla připravena výstava historických bankovek a mohli si také zkusit vlastníma rukama knihtisk na stále funkční historické Bostonce. V tiskové zasedací místnosti si vyslechli od jednotlivých náměstků ministryně financí základní představení svých resortů. Na závěr si zájemci mohli odnést fotografii samotné místopředsedkyně vlády a ministryně financí Aleny Schillerové s jejím autentickým autogramem.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.