V rámci doprovodného programu proběhla v rámci akce česká premiéra francouzského filmu Fast Fashion: Skutečná cena levné módy z nabídky festivalu dokumentárních filmů Země na talíři. Dokument francouzské dvojice režiséra a scénaristy Gillese Bovona a investigativního reportéra Edouarda Perrina umožňuje divákům nahlédnout do světa současného textilního průmyslu a jeho odvrácené tváře. Vytvoření šatů za deset eur v Evropě za méně než čtrnáct dní? Nejenže je to možné, ale stává se to normou. Od té doby, co se módní průmysl vydal cestou rychlé módy, je to vždy rychlejší i levnější - bez ohledu na následky. Dělníci a dělnice pracují 12 až 15 hodin denně za mzdu nižší, než je polovina zákonem stanovené minimální mzdy v naprosto otřesných pracovních podmínkách. Pro uspokojení nenasytného spotřebitelského apetitu akcelerovaného marketingovými triky, kopírují výrobci modely konkurence, aby šlo všechno rychleji a levněji - i když to někdy znamená riziko soudního sporu.