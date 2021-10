Mnoho let stál hrdě vzpřímený před rodinnými domky v letňanské uličce zvané Místecká. Každé jaro, sice později, jak to u ořešáků bývá, vyrašil s listy a posléze i s květy. A na podzim nejdříve odevzdal kolemjdoucím své bohaté plody, někdy i nad normu, a teprve poté shodil listí a zazimoval.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.