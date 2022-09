Objektivem čtenáře: Procházka ranní Prahou

V centru Prahy je toho ráno hodně k vidění. V ulici Na Příkopě je výstava uměleckých děl a také panely o tom, jak to v Praze bude vypadat v budoucnu. Úklidové čety a popeláři vyráží do ulic. V okolí Uhelného Trhu strážníci dohlíží na přechody pro chodce, aby děti bezpečně dorazily do školy…

Ráno v ulicích Prahy. | Foto: Martin Stehlík