Objektivem čtenáře: Praha si užívá Vánoc. Ozdobeny jsou i popelářské vozy

/FOTOGALERIE/ Celá země je rozzářena vánočními světly. Nejinak je tomu i v Praze a nejinak je tomu i u Technických služeb, které do ulic centra poslaly vánočně nazdobené popelářské vozy. Podívejte se do galerie Martina Stehlíka, který často přispívá do rubriky Čtenář reportér.

Vánočně nazdobené popelářské vozy v centru Prahy. | Foto: Martin Stehlík