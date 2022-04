Správné nastavení hybridního systému je totiž pro budoucí úspěch firem klíčové. Před pandemií představovala práce z domova jeden nebo dva dny v měsíci vítaný benefit. Tuto výhodu mohla využívat necelá pětina zaměstnanců. Podle dat společnosti LMC teď 40 procent lidí pracuje běžně z domova dva až čtyři dny v týdnu. Za poslední dva roky jsme si museli zvyknout na to, že část týmů pracuje z kanceláře a část vzdáleně, v podstatě odkudkoli: z domova, kavárny či z přírody. I když jsme si to vyzkoušeli, neznamená to, že nový model funguje dobře. Budoucnost je jasná, lidé budou chtít pracovat z domova i v budoucnosti.

Konference Hybridní spolupráce v praxi se uskuteční v úterý 26. dubna od 9 do 17 hodin v nové budově ČSOB v Radlicích. Zaměří se na nový způsob práce komplexně, jak z pohledu zaměstnavatelů, tak z pohledu dodavatelů služeb v oblasti IT a technologií, vzdělávání, práva a pracovního prostředí.

Na prostředí kanceláří se klade velký důraz, aby bylo příjemné a kreativní.Zdroj: Lada HaisováDeset řečníků z různých oborů promluví o tom, jak se jim podařilo hybridní formu zavést ve svých firmách a co nás čeká v budoucnosti. Trendy a budoucnost hybridní práce představí Filip Muška, lídr v oblasti změny a specialista na pracovní prostředí ve společnosti CBRE. Jak nastavit pravidla, aby hybridní spolupráce fungovala efektivně a při oboustranné spokojenosti a jak vést týmy na dálku? To ukáže senior lektorka z firmy Positive Lucie Idel Nachtigalová. Ondřej Výšek z firmy KPCS předvede technologie, bez kterých by to nešlo. Proč by měly firmy investovat do zdravého prostředí kanceláří, a přitom myslet na zaměstnance vysvětlí Apolena Weissová, konzultantka z firmy Capexus. Právní aspekty nového modelu práce zdůrazní advokátka Eva Bernadet. Sdílet své zkušenosti budou zástupci různých firem jako například Martina Suchomelová z Avast, manažerka pro zaměstnaneckou zkušenost, která prozradí, jak se jim povedla rekonstrukce pracovního prostoru a čeho by se příště vyvarovali.

„Firmy by měly přemýšlet strategicky a zrevidovat si aktuální stav,“ říká ředitelka pořádají společnosti Positive Lada Haisová. „Management si musí nejdříve uvědomit, co opravdu chce a pak se změnami začít u sebe. Doporučujeme udělat si inventuru stávajícího stavu, kde se firma nachází teď, kam směřuje a kolik chce do změn investovat. Stejně tak by manažeři měli udělat inventuru svého týmu a svého stylu vedení. Je čas se smířit s tím, že kolegy musejí nechat žít a stále je nehlídat, nebo si připustit, že pokud jako manažer nedokážu ze svého stylu ubrat, tak o zaměstnance můžu přijít. Hybridní forma vyžaduje, aby manažeři ustoupili od mikromanagementu a dali svým kolegům větší důvěru. Styl řízení, kdy šéf neustále kontroluje zaměstnance, už není možný a představuje pro tento model práce obrovskou zátěž. Z pohledu nás jako vzdělávací společnosti je důležitá firemní kultura, manažerský styl vedení, interní komunikace a motivace, která by měla vše propojovat.“

Realita je jasná. Zpátky do kanceláří se úplně lidé vrátit nechtějí, protože jim flexibilita vyhovuje. Společnost LMC uvádí, že 10 procent zaměstnanců už chce pracovat z domova napořád. Přitom jen necelých 18 procent z nabízených pozic umožňuje částečný úvazek. V oblasti flexibility může jít ostatním příkladem ČSOB, hlavní partner akce. Ta zaměstnává na zkrácený úvazek 18 procent zaměstnanců, převážně žen. O flexibilitě, diverzitě a udržitelnosti bude mluvit členka představenstva banky Marcela Suchánková. V závěru konference bude připravena exkurze budovy ČSOB zaměřená na technologie, energetické úspory a ekologii. Celý program najdete na webu Positive.