Jedním z nováčků v repertoáru je hudba z herní série Heroes of Might and Magic, konkrétně ze třetího dílu, nebo Civilization. „Pro tento koncert jsem se snažil již potřetí vybrat zajímavou hudbu, kterou znám i z pozice hráče počítačových her. Nechal jsem se také inspirovat přáteli a odborníky z mého okolí. Jsem rád, že nás s nápady oslovili ale i sami fanoušci. Myslím, že budeme mít opět perfektně sestavený program,” vysvětluje Matěj Lehár, ředitel Filmové filharmonie.