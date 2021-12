Zahrada Domu kněžny Emmy si připravila výstavu vánočních stromků, které ozdobili zástupci nejrůznějších organizací z Neratovic. Od školek až po domov seniorů

Výstavy přiblíží radovánky a tradici zimních sportů

Kdy: Do 19. ledna

Kde: Hrádek, Kutná Hora



Bruslení na ledu i parketu. To je vánoční výstava, která návštěvníkům Hrádku v Kutné Hoře přiblíží zimní radovánky a tradici zimních sportů na Kutnohorsku. Druhá část je pak věnována tematice plesové sezóny. Výstavu pořádá České muzeum stříbra.

Vánoce na starém tržišti

Kdy: Do 2. ledna 10:00-17:00

Kde: Botanická zahrada PřF UK, Na Slupi 16, Praha 2

Za kolik: 50–60 korun, děti zdarma

Přijďte načerpat kouzelnou vánoční atmosféru starých tržišť s pečivem, cukrovím a výrobky, které se zde prodávaly, se stromečky zdobenými starodávnými ozdobami. Čeká vás také doprovodný program s dílničkami pro děti. Podrobnosti si můžete přečíst na webových stránkách výstavy www.vanocni-vystava.cz.

Ve votickém klášteře je tradiční vánoční prodejní výstava

Kdy: Do 31. prosince, 10:00–16:00

Kde: Klášter sv. Františka z Assisi, Votice

Za kolik: Vstupné dobrovolné



Tradiční vánoční výstava ve votickém klášteře sv. Františka z Assisi, která potrvá do konce prosince, nabídne pestrou škálu výrobků místních autorů – malované perníčky, korálkové a háčkované ozdoby, svícny, svíčky, keramiku, medy, marmelády a mnoho dalšího. Přijďte se podívat a třeba i pořídit malý vánoční dárek pro své blízké. Otevřeno je pro veřejnost od pondělí do pátku od deseti do dvanácti a pak od třinácti do šestnácti hodin, sobotu a neděli jenom odpoledne od třinácté do šestnácté hodiny. Akci připravilo Městské kulturní centrum Votice a vstupné je dobrovolné.

Vyzkoušejte drátované vánoce Zdeny Eichlerové

Kdy: Denně po celý prosinec

Kde: Městská knihovna Svatopluka Čecha, Pečky

Za kolik: Zdarma

Prodejní výstava Drátované Vánoce Zdeny Eichlerové. Nakoupit si můžete během provozní doby knihovny drátované jmelí, ozdoby na stromeček, svíčky zdobené drátem a korálky, abstraktní květiny, lapače snů a andělíčky.

Připomeňte si modrotisk

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Galerie Ve Věži, Mělník

Za kolik: Zdarma



Mělnická Galerie Ve Věži zve na výstavu Apolenka z modrotisku. Ta představuje tisky ilustrací a drobnější originály akvarelů autorské dvojice Vlková/Šrámek ke stejnojmenné knize. Pohádkový příběh Apolenka z modrotisku dětem přibližuje technologii a krásu pozapomenuté tradiční výroby modrotisku a rozmanitost lidových vzorů. Do dnešních dob byl zachován provoz modrotiskových dílen ve Strážnici a Olešnici. Výstavu je možné navštívit až do koce roku 2021.

Andělé Aleše Slavíka se slétnou v Polabském muzeu

Kdy: Do 24. února 2022

Kde: Polabské muzeum, Poděbrady

Za kolik: -

Polabské muzeum v Poděbradech otevírá v adventním čase novou výstavu nazvanou Andělé Aleše Slavíka. Ukázky ze své bohaté tvorby z minulých let zde nabídne táborský výtvarník a námořník, dominovat budou andělé. Vernisáž se koná v pátek 10. prosince v 17.30 v budově muzea.

Na výstavě naleznete historické vlajky a školní potřeby

Kdy: do 31. prosince

Kde: Benešov

Za kolik: 20/10 korun



Až do konce prosince si budete moci v pobočce Muzea Podblanicka v Benešově prohlédnout výstavu Nová československá vlajka a škola, kde vedle vlajek naleznete i různé předměty ze školního prostředí, které zaujmou nejen děti, ale i dospělé. K nahlédnutí je celá řada školních potřeb, které pocházejí převážně z období první Československé republiky. Některé však budou i staršího data. Pro další informace a aktuality sledujte webové stránky, instagram a facebook muzea.

Muzeum se odělo do vánoční atmosféry

Kdy: Do 31. prosince, 10:00–15:00

Kde: Muzeum Mladoboleslavska, Mladá Boleslav

Za kolik: 50/30 korun

Expozice muzea ožijí v předvánočním i povánočním čase výstavou věnovanou tradičnímu způsobu prožívání Vánoc. Házíte doma prstenem, předpovídáte z kostí holoubat, chodí u Vás Barborka? Toto a mnohé další jsme pro Vás zaznamenali na výstavě, kde se dozvíte i o původu adventního věnce a kalendáře. Věštíte podle jablka, olova, střevíce, hrnku? Tradiční věštebné praktiky si také můžete vyzkoušet. Otevřena je také prodejní výstava Dárky z hradu, na které je možné zakoupit drobné vánoční dárky. Přímo ze stromečku si můžete vybrat ručně malované ozdoby, ve skříních čekají ručně šité obaly na knihy, bločky a dárkové lepenkové krabičky. Radost mohou udělat i výrobky z chráněných dílen Fokus nebo drobné šperky.

Retro výstava v Kladně přiblíží veřejnosti hračky značky Fatra

Kdy: Do 30. ledna 2022

Kde: Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně

Za kolik: 50/25 korun



Originální a nadčasový vzhled hraček Fatra budou moci obdivovat ti, kteří dorazí na výstavu do Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně. „Retro výstava obsahuje hračky z archivu firmy Fatra, které jsou mezi sběrateli méně známé a dostupné. Dále je doplněna populárními nafukovacími hračkami nebo hračkami z PVC a gumy. Vystaveny budou nejen hračky slavné české designérky Libuše Niklové, ale i současných návrhářů,“ uvádí muzeum. Součástí výstavy je i herní koutek s možností zakoupení hraček.

Poznejte Kolínsko a Kutnohorsko. Známé i neznámé

Kdy: Do 31. prosince, úterý–čtvrtek

Kde: Zámek (Cerop), Kolín

Za kolik: Zdarma

Prohlédněte si unikátní výstavu fotografií Josefa Čáslavy. "Poznejte Kutnohorsko a Kolínsko z nové, nevídané a možná i překvapivé perspektivy. Navštivte s námi místa známá i neznámá. Výstavu si právě teď můžete prohlédnout v prostorách historického sálu CEROP v Kolíně a potrvá až do konce roku," zvou pořadatelé.

Okuste Zapomenutou vůni střelného prachu

Kdy: Do 29. května 2022

Kde: Veigertovský dům, Kolín

Za kolik: Zlevněné 70 korun, dospělí 150 korun, rodinné 370 korun



Výstavní projekt nepředstaví zbraň jako nástroj agrese, ale jako velmi zajímavý a krásný předmět užitého umění. Hlavní myšlenkou je prezentovat vývoj palných zbraní v souvislosti s genialitou a umem dávných řemeslníků, ukázat významné mezníky vývoje palných zbraní, ale také slepé vývojové větve, zajímavosti, rarity. Současně chce výstava poukázat na puškařské řemeslo, které právem zaujímalo výsadní postavení a bylo vždy řemeslem uměleckým. Časové rozmezí 15. – pol. 19. století odpovídá době používání černého střelného prachu, jehož téma celou výstavou prostupuje.

Zažijte advent v proměnách času

Kdy: Do 2. ledna 2022

Kde: Regionální muzeum Mělník

Za kolik: 30/20 korun

Regionální muzeum Mělník si připravilo výstavu Advent v proměnách času, která nabízí nahlédnutí do předvánoční atmosféry z období 19. a 20. století. Přibližuje adventní týdny z pohledu tradičních obchůzek, známých i méně známých adventních postav, z nichž některé jsou neodmyslitelně spojeny právě s mělnickým regionem. V imaginárních výkladních skříních a na plakátovacích plochách představí historii vánočního stromu republiky, nabídku dárků reflektujících svou dobu i různé plakáty. Pro děti i dospělé jsou připraveny retrohrátkové bedýnky, které nabízí některé dobové předměty k vyzkoušení.

Svět pohádek Boženy Němcové v Kotvě

Kdy: Denně 9:00-21:00

Kde: Obchodní dům Kotva (4. patro), náměstí Republiky 656/8, Praha 1

Za kolik: Od 99 korun, dospělí od 249 korun



V prostorách obchodního domu Kotva můžete navštívit jedinečnou interaktivní výstavu Svět pohádek Boženy Němcové. Výstava představuje její tvorbu v moderním pojetí a symbolicky tak oslavuje 200. výročí autorčina narození. Dozvíte se, jaký byl život Boženy Němcové, kde všude cestovala a jaká byla její tvorba. Těšit se můžete na jednotlivá pohádková prostředí, ve kterých zažijete svůj příběh a pořídíte si vlastní originální fotografie na památku. Převtělíte se do role slavné spisovatelky a vytvoříte si pohádku s vlastním koncem nebo se na chvilku zastavíte a poslechnete si některé z báchorek Boženy Němcově čtené známými českými osobnostmi. A protože jedním z typických znaků pro pohádky Boženy Němcové jsou sny, které se mění ve skutečnost, i vy nám na výstavě můžete dát do Schránky snů ten svůj a třeba zrovna vám bude splněn. Na výstavě dále uvidíte více než 50 kostýmů z pohádek zfilmovaných na námět pohádek Boženy Němcové, které na sobě měli například Jan Werich, Vlasta Burian, Libuše Šafránková, Pavel Trávníček, Marta Issová, Vojtěch Dyk nebo Ondřej Vetchý.

Muzeum od sklepa po půdu

Kdy: Denně 10:00-18:00

Kde: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1

Za kolik: Od 200 korun

Nahlédněte do života Národního muzea jakožto instituce, historického objektu, místa pro uchování předmětů nevyčíslitelné hodnoty i prostoru spjatého s množstvím zajímavých osobností. Výstava Muzeum od sklepa po půdu nabízí pohled do života instituce. Symbolicky je instalována v dobových vitrínách, navržených architektem Historické budovy Josefem Schulzem před více než sto lety. Konkrétní sbírky i témata jdoucí napříč institucí skládají ve vitrínách jako puzzle obraz muzea. Odráží dobové vědecké postupy a poznatky, kulturní normy i politické změny, stejně jako proměny způsobů získávání, uchovávání i prezentace sbírek za více než 200 let.

Páťáci vystavují svá dílka

Kdy: Do 1. ledna, 9:00–17:00

Kde: Regionální muzeum Mělník

Za kolik: Zdarma



Regionální muzeum Mělník přináší výstavu Tenkrát o Vánocích, která představuje vánočně laděné výtvarné práce žáků 5. B ZŠ Jaroslava Seiferta Mělník. Výstava je přístupná ve vstupních prostorech muzea od úterý do neděle.

Novoroční pochody a sportovní akce

Na Štěpána můžete se můžete protáhnout díky Družecké šlápotě

Kdy: 26. prosince, 9:30

Kde: Obecní úřad, Družec

Za kolik: Dobrovolné zápisné

Pochod, na který se vždy sjíždějí na Kladensko turisté z různých koutů republiky, se uskuteční v dnes ve Družci. Od 9.30 do 10.30 hodin od OÚ Družec bude moci veřejnost vyrazit na trasu již 22. Zimní Družecké šlápoty. Tento pochod pro zdraví a pohodu tentokrát turistům nabídne možnost volby v podobě trojice různě dlouhých tras. Zúčastnění budou moci absolvovat cesty dlouhé 8, 10 nebo 12 kilometrů. "Na startu obdržíte účastnický list a můžete si koupit keramickou upomínku za 15 korun," sdělili pořadatelé. Zápisné je dobrovolné. Pochod se jde za každého počasí a na vlastní nebezpečí účastníků dodržujte platná edidemiologická nařízení.

Turisté se na začátku roku 2022 společně vydají na Louštín

Kdy: 1. ledna, 13:00

Kde: Autobusová zastávka, Řevničov

Za kolik: Zdarma



V sobotu 1. ledna 2022 se uskuteční již desátý ročník novoročního výšlapu na Louštín. Sraz mají účastníci ve 13 hodin. „Vyrážíme od autobusové zastávky na Prahu a ve stejný čas z řevnického nádraží a od krušovické pekárny nejkratší cestou k vrcholu Louštína,“ uvedli organizátoři. Podle nich by si s sebou lidé měli vzít teplé oblečení, čepici, rukavice, klapky na uši, futrál na nos, butilky a placatky „první pomoci“, batůžek o do něj svačinu s buřtíkem, termosku s čajem nebo třeba šampíčko na novoroční přípitek na nejvyšším vrcholu Džbánské pohorkatiny, dobrou náladu, úsměv od ucha k uchu, děti, vnoučata, hůlky na nordic walking a třeba taky pejska. „Navzdory Covidu, podle svých sil a na vlastní nebezpečí, cestou se nesdružujte, dodržujte rozestupy,“ dodali pořadatelé novoročního výletu.

Již 44. novoroční pochod povede stezkou Vojty Náprstka

Kdy: 1. ledna, 9:30

Kde: Náměstí, Beroun

Za kolik: Zápisné dobrovolné

Turistický oddíl při TJ Lokomotiva Beroun pořádá v sobotu 1. ledna 44. ročník turistické akce Novoroční pochod Stezkou Vojty Náprstka, která veřejnost zavede z Berouna až do Karlštejna. Vydat se na trasu mají zájemci možnost v době od 9.30 do 10.30 hodin, a to z berounského náměstí. „Trasa pochodu vede po červené turistické značce přes Svatý Jan pod Skalou a Bubovické vodopády do Karlštejna nebo jednodušší variantou kolem Berounky do Srbska a dále k Dubu sedmi bratří a do Karlštejna. Cíl pochodu je v Karlštejně,“ uvedli pořadatelé s tím, že účastníci akce budou mít vstup do Muzea Českého krasu za 1 korunu. „Pochod je zařazen do akce Novoroční čtyřlístek se zapojením na veřejnou sbírku Klubu českých turistů. Výtěžek sbírky je určen na zajištění aktivit pro zdravotně postižené spoluobčany v programu Turistika pro všechny. Za dobrovolný příspěvek na sbírkové konto získá dárce odznak Novoroční čtyřlístek,“dodali organizátoři.

Turisté z Kostomlat už pošesté vyrazí na Mydlovar

Kdy: 1. ledna, 8:30

Kde: Vlakové nádraží, Kostomlaty nad Labem

Za kolik: 20/5 korun



Klub českých turistů z Kostomlat zve všechny příznivce turistiky a pohyb na čerstvém vzduchu na 6. ročník Novoroční vycházky na Mydlovar. Účastníci se sejdou mezi 8:30 a 11:15 na vlakovém nádraží v Kostomlatech. Zde si vyberou jednu z nabízených tras o délce od 9 do 15 kilometrů. Kontrolní bod je na Mydlovaru, kam musí každý dorazit do 13 hodin. Vycházka se koná za každého počasí, proto je potřeba se řádně vybavit, obléci a obout. Startovné je 20 korun pro dospělé a 5 korun pro děti do 15 let.

Pochod povede Naším krajem

Kdy: 1. ledna, 13:00

Kde: Obecní úřad, Opolany

Za kolik: Zdarma

Sbor pro kulturní a občanské záležitosti a Zastupitelstvo obce Opolany zvou malé i velké turisty na tradiční Novoroční pochod Naším krajem. Účastníci se vydají ve 13 hodin od budovy místního obecního úřadu směrem na Kanín, po cyklostezce do Velkého Oseka a zpět do Opolan. Cílem bude Obecní restaurace. Každý účastník obdrží na závěr pamětní list, tatranku a teplý nápoj zdarma.

Vánoční bruslení na kolínském stadionu

Kdy: 28. (16.45-18.45), 30. (15.45-17.45) a 31. (14.45-16.45) prosince

Kde: Zimní stadion, Kolín

Za kolik: 40 Kč bruslící, doprovod 20 Kč



Veřejné bruslení pro malé i velké na zimním stadionu v Kolíně. Přijďte se sklouznout a pobavit se! Dětem do 10 let je vstup povolen pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo osoby starší 18 let, která za ně zodpovídá. Pro začátečníky je vyhrazená část kluziště, kde je možné využívat hrazdičky k výuce.

Začněte se sportem hned od Nového roku. Třeba s duatlonem

Kdy: 1. ledna, 13:15

Kde: Klub českých turistů, Kralupy nad Vltavou

Jak na Nový rok, tak po celý rok, říká jedno české přísloví. A chcete-li si zajistit, že budete pravidelně sportovat, můžete se první den roku 2022 zúčastnit Novoročního sprintduatlonu. Závod se skládá ze 750 metrů běhu, rozděleného na začátek a konec trasy, a 1500 metrů jízdy na kole. Sraz účastníků je ve 13:15 na základně Klubu českých turistů Kralupy nad Vltavou a start je ve 13:30. Závodit se bude v kategoriích chlapci/děvčata do 15 a závodníci nad 15 let.

Turisté opět zamíří na Holý vrch

Kdy: 1. ledna, 14:00

Kde: Holý vrch

Za kolik: Zdarma



Turisté všech generací jsou opět zváni na pátý ročník Novoročního výstupu na Holý vrch. Oblíbená akce se koná v sobotu, každý si volí svoji trasu a sraz účastníků v cíli je ve 14 hodin. Každý by si měl přinést polínko na ohníček, špekáček a hlavně dobrou náladu. Na nejmladšího a nejvzdálenějšího účastníka bude čekat drobná odměna.

Kultura

Opera Popelka vnese do kina pohádkově kouzelnou atmosféru

Kdy: 1. ledna, 18:45

Kde: Kino Modrý kříž, Kutná Hora

Za kolik: 300 korun

Kutnohorské kino Modrý kříž nabídne přímý přenos pohádkové klasiky pro celou rodinu, opery Popelka z pera. Oblíbený kouzelný příběh ožívá v režii Laurenta Pellyho a zamíří do Kutné Hory přímo z Metropolitní opery v New Yorku. Zasazení příběhu do pohádkového bezčasí, kde mají svou roli čáry a kouzla, je prostorem i pro jevištní magii. Režisér příběh zasadil na scénu, kterou tvoří gigantická kniha a prostorné pódium Metropolitní opery zaplňují tančící koně, popudlivé matky víl i výstřední kostýmy. V hlavní roli klasického příběhu se představí mezzosopranistka Isabel Leonard a Emily D’Angelo coby Popelčin vyvolený princ. V dalších úlohách září Stephanie Blythe, Jessica Pratt a Laurent Naouri. Dirigentské taktovky se ujal maestro Emmanuel Villaume.

Jaroslav Svěcený ukáže svůj um v rámci vánočního koncertu

Kdy: 27. prosince, 17:30

Kde: Divadlo A. Dvořáka, Příbram

Za kolik: 450 korun



Špičkový houslista a letošní jubilant Jaroslav Svěcený dorazí do Příbrami, kde ve foyer místního divadla odehraje v pondělí 27. prosince svůj vánoční koncert. "Pozval si špičkovou a půvabnou klavíristku Lucii Tóth, se kterou zahraje slavné skladby od 19. do 21.století! Nebudou samozřejmě chybět vánoční melodie. A nejen to-uslyšíte nejproslulejší italské a francouzskéhousle," nastínili organizátoři. Součástí večera bude i autogramiáda nového kulatinového 2alba Way of Life, na kterém Jaroslav Svěcený natočil v novém aranžmá, za doprovodu symfonického orchestru nádherné filmové, klasické, jazzové, swingové a populární melodie.

Další akce

I stromečky mají své příběhy. Seznamte se těmi na Loučeni

Kdy: Do 17. ledna

Kde: Zámek Loučeň

Za kolik: 220/180 korun

Zámek Loučeň se oblékl do vánočního a nabízí tematickou prohlídku Příběh vánočního stromečku. V každé zámecké komnatě na návštěvníky čeká vždy jiný vánoční stromek se svým příběhem. Začátek prohlídky je věnován historii, jak se zdobily vánoční stromky před více než sto lety, a povídání o vánočních tradicích. Je zde například stromeček Jablíčkový, Přírodní či Ledkový. Prohlídka také zabrousí do historie nadělování dárků a přiblíží, kdo nosí dárky v Evropě. V neposlední řadě se mohou návštěvníci těšit na vánočního pečivo a na světelnou show, která rozsvítí fasádu zámku vždy v 17:00.

Trhy budou, jen o něco později

Kdy: 27. prosince – 16. ledna

Kde: Výstaviště, Mladá Boleslav

Za kolik: Zdarma



Město Mladá Boleslav rozhodlo o uskutečnění Novoročních trhů. Ty by měly obyvatelům a návštěvníkům města vynahradit zrušené trhy adventní. V osvětleném parku Výstaviště by se tak mezi 16. a 20. hodinou vždy měly otevřít stánky s občerstvením a drobným zbožím.

Pomozte najít ničitele světýlek

Kde: Kralupy nad Vltavou

Malý kralupský detektiv Tonda Kralupa řeší letos již svůj třetí případ. „Blíží se Vánoce a já bych od vás potřeboval znovu pomoct s pátráním po vandalovi, který po Kralupech ničí vánoční osvětlení,“ prosí detektiv o pomoc všechny, kdo jsou ochotni mu ji pomoci. Pracovní list s devíti úkoly a mapu najdou zájemci na webových stránkách města Kralupy nad Vltavou. Venkovní hra účastníky provede skrze město příjemnou procházkou, organizátoři doporučují vyrazit po setmění, kdy jsou už rozsvícena všechna vánoční světýlka. Závěrečná část pátrání zavede na webové stránky bezpecnekralupy.cz, kde musí malí detektivové odhalit pachatele.

Vyzkoušejte vánoce s patchworkem

Kdy: 28.–31. prosince 9:00-12:00 a 13:00-16:00

Kde: Zámek, Vlašim

Za kolik: 15-20 Kč



Až do poslední dne letošního roku můžetev areálu vlašimského zámku navštívit prodejní výstavu originálních ručních prací Vánoces patchworkem & Pražské Jezulátko. Čekají na vás ručně vyrobené textilní adventní věnce, ozdoby na stromeček, betlémy a další sváteční dekorace. Otevřeno je až do konce roku kromě pátku 24. a pondělí 27. prosince, a to v časech 9–12 a 13–16 hodin. Akci připravilo Muzeum Podblanicka a Podblanický patchworkový klub.

Vydejte se za kralupskými strašidly

Kdy: Do 31. prosince

Kde: DDM Kralupy, Kralupy nad Vltavou

Za kolik: Zdarma

Kralupy nad Vltavou mohou být pěkně strašidelným místem. Ale s důrazem na slovo pěkně, protože místní strašidla se těší na společné hraní. DDM Kralupy si pro milovníky dobrodružných outdoorových her připravilo další procházku, tentokrát s názvem Za tajemstvím kralupských strašidel. „Vydejte se s námi na Palacké náměstí, do Olší, či na „Hosťák“, do míst spojených s kralupskými strašidly,“ lákají pořadatelé. Na účastníky čeká 7 samoobslužných stanovišť, na kterých musí splnit úkoly podle herního plánu. Ten je připraven na webu ddmkralupy.cz. Po vyluštění tajenky stačí herní kartu s e-mailovým kontaktem a počtem soutěžících hodit do schránky u domu dětí.