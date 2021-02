Projekt nejlépe přiblíží zkušenost terénní sociální pracovnice Michaely Márové: "Od svého příchodu do NADĚJE, jsem vychovávaná "ulicí". Jsem s lidmi, kteří žijí venku každý den, za každého počasí. Mohla bych tedy vyprávět o desítkách různých situací, které teréňák zažívá. Za mě ale není nic náročnějšího, než postarat se o člověka, který na tom není zdravotně dobře. Je nemocný, nemůže se hýbat, má hnijící rány, bojí se navštívit nemocnici, protože nemá doklady, stydí se, odmítají ho. V dnešní covidové době je dostupnost zdravotní péče pro lidi bez domova mnohem komplikovanější, často až nedostupná, bohužel."

Co nejrychlejší pomoc

Projekt nemohl přijít ve vhodnější dobu. Lidem na ulici je k dispozici terénní zdravotní sestra a služební auto, kterým dokážeme člověka ihned přepravit do zdravotnického zařízení, do naší ordinace nebo do denního centra. "Já osobně si myslím, že jestli tento projekt měl lidem bez domova usnadnit cestu v řešení jejich zdravotního stavu, plní účel na sto padesát procent. Je totiž běžné, že nám v jeden moment zavolají kolegové z terénního programu, do půl hodiny jsme na místě u člověka, který nás potřebuje, a za další hodinu je ten samý člověk například zbaven vší, vykoupán, ošetřen a ubytován v našem humanitárním středisku."

Navrácení zpět do života

"Tito lidé to někdy vzdávají, říkají nám, že chtějí umřít, když mají rány plné červů. Mají také často pocit, že jsou stíny společnosti, že na nich nezáleží. Díky projektům, jako je tenhle, máme možnost vrátit lidi bez domova zpět do života a ukázat jim, že i ze dna vede cesta. Nemocný člověk na ulici je nejzranitelnější a já budu chtít vždycky stát vedle něj, když ho v nemocnici nebudou chtít přijmout, když se nebude moct postavit na nohy a bude nám tvrdit, že už to nemá smysl. Jsem vděčná za tento projekt, za naši ordinaci, za naše zdravotní sestry a doktory."

Gabriela Sčotková,

pražská pobočka NADĚJE