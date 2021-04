Nedůslednost bioodpadu nesvědčí! Jak na něj?

Čtenář reportér





V lednu 2020 byl svoz biologicky rozložitelného odpadu zařazen do systému celoměstského odpadového hospodářství. Pražané do kompostáren loni odevzdali 5126 tun bioodpadu. V posledních týdnech je odpad více znečištěn. Pracovníci kompostáren už narazili i na injekční stříkačky. Hnědé nádoby se nejčastěji plní PET lahvemi, plastovými taškami, sklem a zbytky živočišných produktů.

Co do bioodpadu patří a co ne? | Foto: Pražské služby