Žili, byli kdysi manželé, kteří se velmi milovali. A nejenom sebe, oba také milovali kočky. Proto s nimi postupem času začalo bydlet dohromady 13 koček a kocourů. Jenže každá pohádka jednou končí, a to bohužel platilo i v tomto případě.

Minulý rok si žena našla jiného muže a ze dne na den opustila jak manžela, tak i všechny kočky. Po její ztrátě se muž dokáže postarat o sebe, ale starost o kočky už nezvládá. Ostatně, hodně mu připomínají jeho bývalou ženu. Kočky zatím do útulku dát nechce, obrátil se proto na Pražský spolek ochránců zvířat, abychom jim nejpozději do konce dubna našli nové domovy. Pak už by u něj nemohly zůstat.

Jaké jsou?

Všechny kočky jsou nesmírně přítulné a společenské a milují lidi. Některé z nich by určitě měli jít do nového domova ve dvojicích, ve kterých spolu kamarádí, některé však mohou jít jako sólisté. Kromě jedné kočičky jsou všichni kastrovaní (s její kastrací případně rádi pomůžeme).

Dáša , 5 let, velká kamarádka se všemi ostatními

, 5 let, velká kamarádka se všemi ostatními Eskymák , 4 roky, poznáte ho podle proužků za krkem, kamarád se všemi ostatními

, 4 roky, poznáte ho podle proužků za krkem, kamarád se všemi ostatními Kája , 5 let, společenská a je jí kus, ráda papá

, 5 let, společenská a je jí kus, ráda papá Laura , 5 let, společenská ale k cizím lidem zpočátku plašší, také ráda papá

, 5 let, společenská ale k cizím lidem zpočátku plašší, také ráda papá Mercedeska , 4 roky, taky ráda papá

, 4 roky, taky ráda papá Metoděj , 4 roky, nesmírné mazlivý až vlezlý :), kamarád se všemi ostatními

, 4 roky, nesmírné mazlivý až vlezlý :), kamarád se všemi ostatními Rozinka , 4 roky, mazlivá a společenská

, 4 roky, mazlivá a společenská Počítačovka , 4 roky, jediná nekastrovaná, extrémně mazlivá. Byla poslední z vrhu a chodila se nahřívat na počítač, tak jí to zůstalo :)

, 4 roky, jediná nekastrovaná, extrémně mazlivá. Byla poslední z vrhu a chodila se nahřívat na počítač, tak jí to zůstalo :) Adélka , 8 let, sólista, má ráda svůj klid, ostatní kočky nemusí

, 8 let, sólista, má ráda svůj klid, ostatní kočky nemusí Bonyfác, 4 roky, extrémní mazel, kamarád se všemi ostatními

4 roky, extrémní mazel, kamarád se všemi ostatními Borůvka , 8 let, osobitá, nemá ráda ostatní kočky

, 8 let, osobitá, nemá ráda ostatní kočky Celestýna , 3 roky, společenská a mazlivá

, 3 roky, společenská a mazlivá Cucín, 5 let, nesmírně mazlivý a společenský

Najdou se pro ně nové domovy, ideálně (kromě Adélky a Borůvky) po dvojicích? Nebo budou nakonec muset do útulku?

Momentálně jsou v původním bytě na Praze 9 - Černý most a adopce by proběhly tam.

Kontakt: psoz@seznam.cz nebo 728 193 712