Nadšení na pódiu i pod ním. Metaloví fanoušci si užívali Zimní Kafest

/FOTOGALERIE/ Fanoušci metalové muziky z Prahy i širokého okolí měli v kalendářích červenou fixou zaškrtnuté datum 5. února. Do smíchovského klubu Underdogs se totiž sjela čtveřice thrashmetalových kapel, které patří k tomu nejlepšímu, co tento žánr v Česku i Slovensku nabízí. Večer odstartovali brněnští Deviance, po nich to rozpálili domácí Laid To Waste, žezlo poté převzali trutnovští Exorcizphobia a zlatým hřebem byli bratislavští Catastrofy. Večírek pod taktovkou party nadšenců Coffeegrinder se povedl na jedničku!

Ve smíchovském klubu Underdogs v sobotu proběhla povedená metalová akce Zimní miniKafest. | Foto: Kateřina Vestfálová