Naše civilizace je na elektřině takřka životně závislá a bude jí potřebovat čím dál více, nehledě na to, že 770 milionů lidí na Zemi zatím přístup k elektřině vůbec nemá. Současně ale emise skleníkových plynů, které vznikají mj. při její výrobě, přispívají ke globálnímu oteplování a zhoršování života na naší planetě. Hledání cesty se začarovaného kruhu je velkým úkolem pro mladou generaci a interaktivní přednáška s praktickými ukázkami uvedla posluchače do energetické problematiky.

Lektorka představila jednotlivé zdroje energie s jejich klady, zápory a možnostmi využití, technická řešení výroby elektřiny i technologie budoucnosti, k nimž patří například jaderná fúze. Diskutovalo se také o možnostech úspor a energetické náročnosti spotřebičů, které denně používáme. Posluchači se mimo jiné dozvěděli, že v České republice se nejvíce energie spotřebuje v průmyslu s 37 %, ale hned druhým největším spotřebitelem jsou domácnosti s 29 %.

Paní učitelka Monika Žákovská ocenila, že byla přednáška vedena velmi poutavou a zábavnou formou a i díky tomu se žáci sami aktivně do zapojovali do diskuze s přednášejícími. Vyučující na školách dlouhodobě velmi oceňují široký záběr besed, objektivitu a otevřenost lektorů. V anonymním průzkumu, který se uskutečnil v několika desítkách škol v celé ČR, dali všichni dotázání učitelé a učitelky nejvyšší možnou známku vyváženosti výkladu o výhodách a nevýhodách jednotlivých klasických a obnovitelných zdrojů energie a o vlivu výroby elektřiny na životní prostředí.

Osvětový projekt Energie – budoucnost lidstva je součástí vzdělávacího programu, který běží nepřetržitě už 22. rokem a jeho cílem je poskytnout mladým lidem co nejvíce informací o všech ekonomických, ekologických, ale i politických a sociálních souvislostech energetiky. Snaží se je vést k tomu, že by měli o věcech přemýšlet v souvislostech a neměli by se bát vytvářet si vlastní názor. Besedy je možno zdarma objednat na: info@portaeduca.cz.

Autor: Martina Drábková

