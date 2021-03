Na co si u dětí po nákaze koronavirem dávat pozor?

Čtenář reportér





Onemocnění COVID-19 probíhá u většiny dětí mírně a projevuje se dýchacími a zažívacími problémy. Avšak ve vzácných případech může mít i komplikovanější průběh a vyvolat u dětí neadekvátní imunitní reakci tzv. Multisystémový zánětlivý syndrom (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children - MIS-C) nebo též Syndrom multisystémové zánětlivé odpovědi u dětí (Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrome Temporally associated with SARS-CoV-2 - PIMS-TS).

Na co si u dětí po nákaze koronavirem dávat pozor? | Foto: Ilustrační foto/Unsplash