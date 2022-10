Vystoupí rock and rollová legenda počátku šedesátých let Pavel Sedláček se svou skupinou Cadillac. Následovat budou brněnské Synkopy 61, které letos slaví symbolických 61 let. Z Bratislavy přijede Pavol Hammel a jeho legendární Prúdy. Flamengo letos slaví 50 let desky Kuře v hodinkách a pod názvem Flamengo reunion session uvede to nejlepší ze zmíněné desky. Precedens je z vystupujících kapel nejmladší, skupina byla fenoménem až v osmdesátých letech, ale dnes už patří k legendám a do Lucerny bezpochyby patří.