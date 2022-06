V zázemí Centra Černý Most se skrývá celkem 10 včelstev a jsou domovem pro zhruba 650 tisíc včel. Tyto včelky pocházejí z Rakouska, jsou mírumilovné, a hlavně velmi pracovité – zvládnou opylovat květenu až v okruhu 5 km a ročně vyprodukují až 400 kg medu. Ač to může znít paradoxně, městský med je dokonce často kvalitnější než ten lesní. Květiny v okolí Centra totiž nejsou vystaveny agresivním chemickým postřikům a hnojivům.

Ze života včelaře

O včelky z Centra Černý Most s láskou pečuje zkušený včelař, který včelstva pravidelně navštěvuje a každoročně med stáčí. Ke své práci potřebuje kromě ochranných pomůcek také speciální nástroje jako kuřák a rozpěrák. Do kuřáku nebo také dýmáku vloží včelař ztrouchnivělé dřevo, pomocí plamenometu ho zapálí a vzniklý kouř pak používá k uklidnění včel. Včely mají z dýmu přirozený respekt a na včelaře pak neútočí. Rozpěrákem se následně včelař dostane k samotným plástvím. Z těch je pak nutné pomocí jemného smetáčku opatrně včelky sundat. Následně je plástev připravena k „odvíčkování“. Jednoduše řečeno, včelař sundá z plástve ochrannou voskovou vrstvu, pod kterou se skrývá med. Plástve se nakonec vloží do medometu, z něhož pak díky odstředivé síle vytéká samotný med. Složení, a tedy i kvalitu medu lze měřit pomocí speciálního refraktometru.

Včelí produkty

Propolis: Včelky produkují nejen med, ale i takzvaný propolis nebo také včelí tmel. Je to produkt stavební činnosti včel, kterou sbírají z rostlin produkujících pryskyřičné látky. Propolis plní nejen stavební a ochrannou funkci ve včelím společenství, ale je také možné ho díky jeho antimikrobiálním vlastnostem zužitkovat formou mastí, masážních prostředků nebo roztoků.

Včelí vosk: K uskladnění zásob medu a zároveň k jeho tepelné izolaci slouží včelí vosk. O jeho produkci se starají včelky dělnice. Využívá se hojně v medicíně, kosmetickém průmyslu, ale dá se i znovu roztavit a použít pro výstavbu pláství pro včelky.

Autor: Tereza Raidová

