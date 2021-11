Jak nám sdělil Marek Havel z odboru hospodářské správy a investic letňanské radnice, jde o strom z ulice Běloveská. Z jeho hlavního kmene vyrostly do nebe dvojčata – dva stonky.

„Došla nám žádost o jeho pokácení, protože rostl v těsné blízkosti plotu a garáže jednoho z místních obyvatel a kořeny toho stromu už úplně trhaly okolí včetně garáže. Po kontrole uvedeného stavu odbor životního prostředí vydal povolení k jeho pokácení. Vše se sice řešilo během léta, nicméně jsme si řekli, že s pokácením počkáme do Vánoc a alespoň strom v této předvánoční době vhodně využijeme. Jediné co nás od toho odrazovalo, byl právě ten dvojkmen. Ale pořád se nám zdálo lepší použít tento „dvoják“, než kvůli vánočnímu stromu kácet někde jinde jiný strom. Od špičky „dvojáku“ jsme odřízli potřebnou délku (strom byl původně mnohem vyšší), oba dva kmeny jsme stáhli k sobě kurty, aby nehrozilo jejich rozlomení. Vše se nakonec podařilo a vzrostlý smrk, který původně překážel, nyní zdobí vstup do Letňan,“ řekl Marek Havel.

Autor: Pavel Kyselák

