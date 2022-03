Lam Cha Me CZ: Organizace podporující vietnamské rodiče pomáhá Ukrajině

Nezisková organizace Lam Cha Me CZ, z.s., přeloženo do češtiny jako „Být rodičem v ČR", vznikla v roce 2018 jako platforma podporující vietnamské rodiče a jejich děti v každodenním životě v České republice. Posláním organizace je vzdělávat rodiče, podporovat zdravý vývoj děti, poskytovat širokou škálu informací, prohlubovat integraci do české společnosti, organizovat naučné i sportovní kurzy a vytvářet společensko-kulturní akce.

Dobrovolníci na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Na Hlavním nádraží dobrovolníci stále pracují, Kongresové centrum za vydatné pomoci policie a hasičů je také v provozu, zde třeba rozdávají pastelky dobrovolníci z řad Vietnamské komunity. | Foto: Deník/Radek Cihla