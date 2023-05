Krásné kostýmy i divoké výstřelky. Jak se líbí vám? Podívejte se

/FOTOGALERIE/ Mercedes-Benz Prague Fashion Week FW23 se konal od 14. do 20. dubna 2023 v Praze. Proběhly následující módní přehlídky: Van Graaf Junior Talent 2023, UMPRUM - Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Tobias Equipment, Michael Kovacik by Erste Premier, Technická Univerzita v Liberci, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Pavol Dendis by Priveé, Adidas Originals, Vavrova, Afka, Bozidara, Denisa Dovala, Boris Král. Konaly se také panelové diskuse, workshopy a další akce. Většina akcí se uskutečnila v prostoru Chuchle Arena Praha.

Z módní přehlídky Mercedes-Benz Prague Fashion Week. | Foto: Zdeněk Bierhanzl