Pro terénní službu NADĚJE začíná nepřetržitý provoz, včetně víkendů a svátků. Noční hlídky od 20.00 do 8.00 obcházejí místa, kde lidé bez domova přežívají - nejen ulice města, ale i jeho okrajové části, lesíky apod. K dispozici mají vozidlo pro případy převozu lidí bez domova do zdravotnických zařízení. V Praze NADĚJE mimo své celoroční azylové domy a noclehárny zajišťuje také provoz zimní krizové noclehárny. „Zimní pomoc v hlavním městě funguje v rámci naší spolupráce s magistrátem,“ řekla Šimková.

Noční centrum pro lidi bez domova

„Když naši lidé najdou v zimě člověka bez domova, tak ho - pokud to situace vyžaduje a on s tím souhlasí - převezou do našeho nočního centra. Poskytneme mu hygienu, převlečení, stravu a převezeme ho na volné lůžko v pobytových zařízeních. Pokud žádné není volné, tak zůstane na krizovém lůžku v nočním centru,“ popsala Šimková.

„Jde nám o to, aby nikdo neumrzl, o záchranu životů a zdraví lidí. Ve všech krajích, kde působíme, jsme připraveni poskytnout místa i nad rámec svých běžných možností, bude-li to třeba. V Mladé Boleslavi a v Liberci jsme již takřka obsazeni, v jiných městech lůžka ještě máme,“ dodala Šimková.

Oblečení, spacáky i karimatky

„Pokud bychom měli plnou kapacitu, budeme během mrazů nabízet tzv. krizové židle,“ doplnila Michaela Lutišanová, ředitelka pobočky NADĚJE v Klášterci nad Ohří. „Smyslem je, aby měl každý člověk bez domova možnost přečkat noc v teple. Při větší potřebnosti použijeme i místnost denního centra. Klienti budou moci využívat místa nejen přes noc, ale i přes den. Naši pracovníci také mezi lidi bez domova distribuují zimní oblečení, spacáky a karimatky.“

„Kontrolujeme zdravotní stav klientů a měříme teploty. Dezinfikujeme povrchy, používáme čističky vzduchu a důsledně dbáme na to, aby klienti měli roušky. Snažíme se i rozdělovat jednotlivé skupiny klientů tak, aby se potkávaly co možná nejméně,“ uvedla Milena Havrdová, ředitelka pobočky NADĚJE v Liberci.

„Koronakrizi zatím s vypětím zvládáme. Pro nás je zásadní udržet dostatečný počet našich lidí na směnách. Současně máme jen omezené prostory pro izolaci pozitivně testovaných klientů. Proto je důležitá součinnost s kraji a magistrátem,“ dodala Šimková.

HANA ŠIMKOVÁ