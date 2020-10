Sazenice produkuje na své zahradě místní starousedlík pan Josef Šouta, letos však jen v omezeném množství.

Levandule ze zahrádky

Oslovili jsme nadaci Via, která nám za finanční podpory České spořitelny umožnila v rámci akce „Vraťme život do ulic“ zakoupit přes sto sazenic Lavandula angustifolia odrůdy 'Hidcote Blue', která rozkvétá v krásné intenzivní modrofialové barvě.

Koncem srpna jsem nově vybudované ostrůvky „zeleně“ na začátku Kvasinské ulice zbavil plevele a připravil k sadbě. Naše „zahradnické parta“ se rozrostla o další členy, se kterými jsme v září sazenice zakoupené v levandulové zahradě Anette zasadili.

Plány do budoucna

Důležité je o ně nadále pečovat, z počátku zalévat a zbavovat plevele a následně střihat. To vše se nám již několik let společně daří. Levandule v Kolodějích získaly oblibu, paní starostka přislíbila osázení levandulemi vrcholu parku Skála na jaře příštího roku a i my máme již vyhlídnutá další místa.

K záhonům plánujeme též instalaci malých informačních cedulí se zajímavostmi o této léčivé rostlině.

Přijeďte se k nám do Koloděj podívat, nejlépe v červnu, kdy budou v plném květu a naše ulice budou provoněné jejich opojnou vůní. Aromatický je totiž nejen květ, ale celá rostlina.

MUDR. MARTIN VLČEK, PHD.

zastupitel MČ Praha – Koloděje