Chybět nesměl samozřejmě Jaromír Jágr, jemuž Čužák dělal manažera, o čemž napsal také knihu Obsluhoval jsem hokejového krále.

Popřát a zazpívat oslavenci přišli také Daniel Hůlka, Stanislav Hložek, Heidi Janků, Petr Kolář, Bohuš Matuš a další.

I my se připojujeme s gratulací a přejeme Lubomíru Rysovi mnoho štěstí, zdraví a elánu do dalších let.