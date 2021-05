Především neustále ukrývá důležité věci, které jste si na své místo ještě před malou chvilkou odložili. Zejména schovává klíče, ponožky či lžičky, o rukavicích nemluvě. V některých domácnostech se dokonce hovoří o ponožkožroutech a lžičkožroutech. A jinde se prý díky častým nevysvětlitelným ztrátám jedná o takové mini Bermudské trojúhelníky. Ale zpátky k šotkovi, protože ještě vyměňuje různé předměty a tropí mnohé další taškařice. Zkrátka a dobře, neustále se baví na účet obvykle velice spěchajících lidí. Dokonce se stává, že některé věci dokáže poškodit. Postižení pak často propadají v zoufalství.

A vlastně už samotné slovo šotek! Kde se u nás vzalo, tak to není vůbec jasné, výkladů je hned několik a odborníci se nemohou shodnout. Někdy se ještě říká, že šotci bývají velice osamělé bytosti, aby získali nějakého přítele jsou schopni udělat mnohé, dokonce obracet špatné skutky v dobré. Nakonec by se dalo říci, mají smysl pro humor. Takže, když naučíme šotka dobrému chování, tak za odměnu získáme kamaráda. Ano, mělo by dojít ke smíru a nakonec k dobrému vycházení, pokud možno. Jinou cestu neznám.

Samostatnou kapitolou by mohlo být pojednání o tiskařském, respektive redakčním šotkovi. Občas se totiž i v renomovaných novinách, úředních zprávách, objeví tzv. tisková chyba. Obvykle ji má na svědomí, má-li vůbec nějaké, už zmíněný tiskařský šotek. Svévolně mění slova, dokonce přehazuje písmenka, takže naprosto mění jejich význam. Například z města dělá těsta, z vrahů vraky, ze sádla třeba sídla a tak dále. U čtenářů pak takové čtení, respektive odhalení chyby, obvykle vyvolává úsměvy, někdy přicházejí dotazy do příslušných redakcí. Zvláště patrné bývá jeho řádění po bujarých oslavách na exponovaných pracovištích. A opravdu se dokáže velice nenápadně vloudit do oficiálních zpráv a inzerátů. Následují omluvy a opravy těchto politování hodných omylů a vše se uvádí na pravou míru. Podnikat pátrání po pachateli, tedy kde, jak nebo díky čemu se vše přihodilo bývá zbytečným mrháním času a energie. Lepší je takové záležitosti přejít s nadhledem a úsměvem. A právě takový pohled na život kolem nás vám přeji do dalších dní.

