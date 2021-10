FOTOGALERIE/ Hru Kámen-nůžky-papír zná snad každý z nás. V prostorách Kayak Beach Baru na náplavce na Rašínově nábřeží se během minulého týdne konal již osmý ročník mistrovství světa v této zábavné disciplíně. Nešlo o klasickou hru se slovy "kámen - nůžky - papír" a až pak máchnutím, ale šlo o "královskou střižbu", kdy soutěžící na pokyn rozhodčího okamžitě ukázali, co si z nabízené trojice vybrali. Kdo třikrát vyhrál, šel dál. Z téměř dvou stovek účastníků nakonec titul světového šampiona vybojoval Marek Cón.

