Jak zůstat fit po celý rok? Radí vám osobní trenér Martin Jánošík

Všichni by chtěli být fit, ale začít cvičit.. tak to ani náhodou! A zdravá strava? To jako se mám omezovat a nejíst sladké? Bez odříkaní to nejde, pokud chcete zhubnout, musíte mít správně nastavený jídelníček a dodržovat ho. Zdravá strava není nudná, jen vám chybí nápady a snaha vytvářet zajímavá jídla.

Dobrý trenér vás bude motivovat, učit technicky správně cvičit a posouvat dál. | Foto: Martin Jánošík