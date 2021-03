Rok 2020 začal pro členy Sokola Pražského jako obvykle, i když postupně se k nám dostávaly informace o šířícím se vážném onemocnění. První dva měsíce probíhaly veškeré tréninky a cvičení podle plánů, intenzivně se jako každoročně připravovaly šibřinky a dětský karneval. Tyto akce se uskutečnily první březnovou sobotu, již s předzvěstí mimořádné situace, s obavami. A také za týden už nebylo nic jako dříve.

Letní cyklovýlet

Nejdříve skončili na základě vládních nařízení se cvičením senioři a děti, ostatní oddíly ještě improvizovaly v náhradních programech. Ještě před koncem školního roku, když se v důsledku zlepšení situace umožnil návrat do sokolovny a do loděnice, zaradovali jsme se, ale naše radost opět netrvala dlouho. Čilý byl ale v létě ještě oddíl rodičů a dětí, dokonce se vypravili na cyklovýlet do Kardašovy Řečice, v době, kdy to bylo ještě možné, pilné cvičitelky vymýšlely pro děti různé akce. K velmi úspěšným patřil sokolský víkend na vodě, kdy kromě splutí části Lužnice absolvovaly bohatý zábavný program.

Vodrníci, jak si říkají v oddíle turistické kanoistiky, splouvali o prázdninách řeku Sázavu. V té době se část členů Sokola Pražského přihlásila do soutěže Prázdniny na vlastní pohon. V tříčlenných družstvech členové "polykali" kilometry nejen pro zdraví, ale také pro poznání země.

Rozloučení se cvičením

Začátek září sice sliboval opět návrat ke sportování, ovšem další - ještě horší vlna pandemie znovu, tentokrát už na hodně dlouho 14. října uzavřela dveře sokolovny pro většinu cvičenců. Senioři se se cvičením rozloučili akcí Sokol spolu v pohybu pod názvem Nechci sedět doma v papučích, bohužel skoro se tak hned poté stalo. Někteří členové se v polovině září účastnili tradiční akce Tyršův Děčín v Tyršově rodišti.

Památný den sokolstva 8. října již musel být oslaven jen symbolicky. Vzdělavatelé stačili ještě vyhovět několika organizovaným skupinám, aby si mohly s patřičným výkladem prohlédnout historickou sokolovnu. Pandemie narušila také pravidelnost akcí vodáckého oddílu Sokola Pražského 17. listopadu, kdy každoročně si členové oddílu připomínají toto datum výstupem na české vrcholy. Tentokrát byl v plánu společný výstup na Říp. Když to tentokrát nešlo společně, tak se vodáci rozdělili na dvojice a těch vrcholů zdolali více.

Netradiční způsoby tréninku

Většina oddílů všestrannosti svou činnost přerušila, oddíly sportu - v povolených mezích, tj. v omezeném množství přítomných a za dodržování všech příkazů - se snažily neztratit svou sportovní výkonnost. Tak třeba basketbalisté nepropadli panice, vymýšleli a hledali netradiční způsoby tréninků. Natočili více než 100 videí, aby alespoň tak umožnili individuální cvičení svých členů, která jistě nenahradila plnohodnotný trénink, ale všichni tak alespoň zůstávali v kontaktu a vzájemně se mohli na dálku kontrolovat.

Online soutěže

Domácí soutěže i mezinárodní turnaje však museli úplně oželet. Podobně improvizuje oddíl akrobatického rokenrolu. Děti třikrát týdně trénují online, podle trenéra dělají vše jako v tělocvičně, od rozcvičky, posilování, přes taneční průpravu, až po samotný tanec.

I doma mají na sebe namířené kamery svých počítačů, trenéři tak mohou kontrolovat a opravovat správnost provedení. Bohužel na akrobatické prvky nedojde. Český svaz akrobatického rokenrolu zajistil pro začátečníky online soutěž, pro kterou trenéři připravují sólový tanec vždy na určité téma a děti za pomoci rodičů natočí vždy jednominutovou sestavu a odešlou porotě, která je ohodnotí a představí online. Pro Sokol Pražský bývají výsledky vždy velmi potěšitelné.

Podobně probíhaly soutěže juniorských a seniorských párů, ovšem s tím rozdílem, že naše páry soutěžily s mezinárodní reprezentační špičkou. Páry Sokola Pražského Richard Zadák s Valerií Horskou a Lukáš Sláma s Petrou Vanišovou se probojovaly do finále Světového poháru.

Je to již rok, co se nejen v našem Sokole, ale i v ostatní jednotách a sportovních oddílech improvizuje, věříme však, že se zase sejdeme společně, i když ta pauza bude o dost delší než by nás kdy napadlo.

Jitka Křepelková