Západy slunce na horách či na poli jsou nádherné jak všichni víme, ale zažili jste někdy úplně oranžové slunce zapadat za horizont moře?

Západ slunce na Toskánském pobřeží v Rosignanu Solvay. | Foto: Vojta Gallo

Pokud ne, tak tady máte malou ochutnávku toho jak to vypadá na Toskánském pobřeží v Rosignanu Solvay. Slunce zapadá se usedá k spánku okolo patnácti minut a stojí to za to. Písek se stane zlatým zrním a z moře se stane zrcadlo pro slunce. Podívejte se na fotky z tradičního podvečera v Toskánsku.