Saunování přispívá k automatické termoregulaci našeho organismu, který pak lépe zvládá nejen tropické teploty, ale také teplotní výkyvy. Rozdíl mezi venkovními teplotami a klimatizovanou místností by neměl být vyšší než 5 °C. Ale ruku na srdce – když je venku 33 stupňů, málokdo si klimatizaci v autě nastaví na 28 °C. Vyšší teplotní rozdíly proto bývají důvodem takzvaných nemocí z klimatizací, mezi něž patří letní rýmy, angíny nebo záněty dutin.

Večerní návštěva sauny je tak mnohem více než jen způsob relaxace po náročném dni. Lékaři se shodují, že lidé, kteří se pravidelně saunují (alespoň 1x týdně), mají nižší výskyt kardiovaskulárních onemocnění a potíží s krevním tlakem. Průzkumy potvrzují, že milovníci saunování mají také méně problémů s plicními chorobami, a dokonce i s duševním zdravím.

Rada pro začátečníky

Saunování vás již delší dobu láká, ale nejste si jistí, jestli budete dobře snášet vysokou teplotu ve finské sauně? Pak vyrazte někam, kde vám dají na výběr. Ideální je navštívit některý z větších saunových světů, kde budete mít k dispozici jak klasickou finskou saunu, tak i bylinnou saunu či biosaunu, které jsou šetrnější k oběhové soustavě a pro začátečníky představují minimální zátěž.

Poprvé v sauně

Podle odborníků bychom při vysokých teplotách měli volit raději kratší a méně intenzivní saunování, a především nezapomínat na pitný režim. K ochlazení můžete využít řadu speciálních sprch a ochlazovacích bazénků, pro uvolnění i relaxaci se ideálně hodí vířivky či relaxační zóny s lehátky.

Jak se správně saunovat?

Návštěva sauny je u Čechů opravdu oblíbená, ale ne každý tento zdraví prospěšný koníček provozuje správně. Přečtěte si zásady správného saunování a zjistěte, zda se také nedopouštíte chyb.

Zásady správného saunování:

1. Před prvním vstupem do sauny se pečlivě osprchujte za použití mýdla. Nezapomeňte se pak velmi důkladně usušit.

2. Do sauny se zásadně vstupuje bez plavek. Tělo si pečlivě podložte prostěradlem či osuškou.

3. Pokud máte dost prostoru, saunujte se vleže. Díky tomu se tělo prohřívá rovnoměrně a v sauně vydržíte déle. Pokud je nutné v sauně sedět, je dobré vzít si na hlavu speciální saunovací čepici. Pro začátečníky jsou vhodné spodní lavice, kde je teplota o trochu nižší.

4. Doba prohřívání je velmi individuální. Pokud patříte mezi začátečníky, rozhodně se nepřemáhejte a v sauně buďte jen tak dlouho, dokud je vám to příjemné. Pokročilí se mohou saunovat 10-15 minut při teplotě 80-90 °C.

5. Po prohřátí si dejte studenou sprchu a poté (pokud se na to cítíte) můžete vlézt do ochlazovací kádě. Je dobré zchladit si i hlavu. Uvidíte, že se budete cítit jako znovuzrození.

6. Po ochlazovací fázi se důkladně otřete, zabalte se do županu nebo ručníku a dopřejte si čtvrt hodiny relax. Nezapomeňte na pitný režim – ideální je voda nebo čaj.

7. Celý cyklus se doporučuje opakovat 2 – 3x. Po závěrečném cyklu relaxujte v odpočívárně tak dlouho, jak vám bude příjemné. Nezřídka se stává, že vás na chvíli dokonce přemůže spánek.

Nechte se rozmazlovat vonnými esencemi s blahodárným účinkem

Přírodní éterické oleje, které saunér dávkuje na koule z ledové tříště a nechá jimi prostor sauny provonět, jsou dnes již neodmyslitelnou součástí saunových ceremoniálů. V dobrých centrech totiž vědí, že aromaterapie má v saunování dlouholetou tradici. Existuje mnoho druhů aromaterapeutických olejů, z nichž některé jsou vhodné na relaxační ceremoniál, jiné jsou určené na stimulační proceduru.

Éterické oleje mají blahodárné funkce, které dodají saunování nový rozměr. Do našeho organismu pronikají dýchacími cestami i kůží a mají pozitivní účinky na zdraví a psychiku. Každý olejíček působí jinak: některé přispívají k uvolnění dýchacích cest, jiné zase zklidní mysl. Paleta esenciálních olejů je opravdu široká. Silice mohou být citrusové, kafrové, zemité, květinové, dřevité, kořeněné nebo bylinné. Saunéři se při ceremoniálech zaměřují na synergii – ideální kombinaci éterických olejů, doprovázenou tematickou hudbou. Saunový rituál se pak stává příjemným zážitkem pro všechny smysly.

Pozvánka na Saunafest 2021

V termínu 12. - 15. 8. si rozhodně nenechte ujít oblíbený festival zážitkového saunování, který v Aquapalace Praha představí to nejlepší ze saunového světa. I letos se na akci setkají saunéři a odborníci z ČR i světová špička. Hlavním programem je oficiální Mistrovství ČR v saunových ceremoniálech. Více informací se dozvíte na www.aquapalace.cz a www.saunafest.cz.

Jiřina Ekrt Jirušková